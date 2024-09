Rüzgar Aksoy, chi è la moglie Yasemin Sancaklı: dalla romantica proposta a Parigi al matrimonio da sogno

In Endless Love è sposato con Banu, impersonata dall’attrice Cagla Demir, che non ricambia il suoi sentimenti ma è stata costretta a sposarlo da Emir. Nella vita reale, invece, l’ospite di oggi di Verissimo Rüzgar Aksoy è sposato con la moglie Yasemin Sancaklı dal 2023. Dopo anni di fidanzamento i due hanno deciso di sposarsi e per farlo l’attore e doppiatore turco le ha fatto una romantica proposta durante una vacanza a Parigi, città dell’amore per eccellenza. Yasemin ha risposto di si.

Rüzgar Aksoy e la moglie Yasemin Sancaklı si sono sposati nell’agosto del 2023. La coppia ha scelto di celebrare il proprio matrimonio a Polenezköy, un piccolo e pittoresco comune alla periferia di Istanbul, conosciuto come il ‘Villaggio dei Polacchi’ per le sue origini. Diventata negli ultimi anni un’importante meta turistica in quanto circondata da un vasto parco naturale, boschi e prati di grande bellezza e per la sua vicinanza la coppia ha organizzato lì una cerimonia romantica e in stile country.

Yasemin Sancakli, chi è la moglie di Ruzgar Aksoy (Tarik di Endless Love): ballerina e coreografa

Sono poche le informazioni su chi è Yasemin Sancakli, la moglie di Ruzgar Aksoy (attore noto per il ruolo di Tarik in Endless Love). Non si conosce la data di nascita ma è una famosa ballerina e coreografa anche lei turca. Sia l’attore che la ballerina sono originari della stessa città, Instambul. La coppia dopo il matrimonio da favola ha voluto ringraziare tutti gli amici e parenti della loro presenza con un post congiunto sui social con cui sottolineavano tutto il loro entusiasmo: “Sembrava un sogno ed è successo… È stato bellissimo. Ringraziamo tutti gli amici che ci hanno donato il cuore e condiviso i nostri ricordi. Abbiamo conosciuto persone meravigliose. Ringraziamo la nostra famiglia e tutti gli amici che erano con noi. Siamo felici che tu sia stato” La coppia non ha figli.