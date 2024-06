Yusmary Ruano e Celine, chi sono ex fidanzata e figlia di Guè Pequeno/ I rumor su Vera Gemma…

Il mondo del gossip non conosce barriere, ancor di più quando a finire ‘nel mirino’ sono personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e in particolare della musica. Anche Guè Pequeno non risulta immune alle voci di cronaca rosa, soprattutto in riferimento alla liaison con l’ex fidanzata Yusmary Ruano – con la quale ha dato alla luce la figlia Celine – e alla presunta frequentazione con Vera Gemma.

Giacobbe Fragomeni: chi è e la compagna Sara/ Dal passato difficile all'Isola dei Famosi: "Non sono stato..."

Guè Pequeno risulta molto discreto a proposito della sua vita sentimentale ma, sfruttando alcuni spunti, è possibile ripercorrere le tappe più importanti degli ultimi anni. Come anticipato, per diverso tempo è stato legato all’ormai ex fidanzata Ysmary Ruano. La scintilla tra i due sarebbe scattata nel 2019 e impreziosita appena due anni dopo dalla nascita di una figlia, la piccola Celine.

Naomi Buonomo, chi è la fidanzata Francesco Cicchella?/ Lei: "orgoglioso di me, conviviamo da tre anni"

Guè Pequeno, smentita la love story con Vera Gemma dopo la rottura con l’ex fidanzata Yusmary Ruano

Tra scatti social e ‘paparazzate’, la liaison tra Guè Pequeno e Yusmary Ruano aveva fatto breccia negli appassionati per il grande romanticismo che traspariva osservando dall’esterno. Eppure, la love story pare sia giunta al termine anche se non sussistono notizie attendibili in riferimento al periodo e ai motivi della rottura. “Lei è una mia ex fidanzata, non stiamo più insieme; siamo genitori divisi ma siamo ancora in ottimi rapporti per il bene di nostra figlia”. Il sentore che qualcosa nel cuore del rapper stesse cambiando è stato alimentato a ridosso dell’inizio del nuovo anno con i rumor sempre più insistenti di una liaison tra Guè Pequeno e Vera Gemma.

Veronica Berti, chi è la moglie di Andrea Bocelli/ "Ricorderò sempre quando ha cantato all'asilo di Matteo…"

Guè Pequeno ha quindi ‘dimenticato’ la sua ex fidanzata Yusmary Ruano con Vera Gemma? Forse il verbo ‘dimenticare’ non è del tutto appropriato e le dichiarazioni di alcune settimane fa a Verissimo proprio di Vera Gemma sembrano smentire quei rumor insistenti di presunta frequentazione: “Basta con questa storia, siamo amici, non posso dire di essere fidanzata con lui; ci sentiamo ogni tanto… Non vorrei adesso deludere il pubblico ma siamo solo amici, poi non si sa mai, magari un giorno ci sposiamo…”











© RIPRODUZIONE RISERVATA