“Mi dicevano ciccione!”, il racconto del pattinatore acrobatico Yves a Dalla Strada al Palco

Yves, il pattinatore acrobatico in coppia con mamma Nancy nella seconda puntata di Dalla Strada al Palco, racconta la sua storia personale al pubblico a casa, prima di esibirsi su Raiuno. “Pesavo cento chili e mi dicevano ‘sei un ciccione’. La gente del circo mi ha sempre preso in giro”, ricorda il giovane Yves a Bianca Guaccero e Nek. Oggi Yves è in splendida forma e condivide il suo messaggio di rivalsa e rinascita personale con chi segue a casa.

“Se ho sofferto? Certo, bisogna credere in se stessi anche se sembra una cosa scontata”, il consiglio del giovane pattinatore. “Andando in palestra la vita mi è cambiata”, sottolinea il concorrente di Dalla Strada al Placo, prima di esibirsi in coppia con mamma.

Yves, una storia di rivalsa grazie al pattinaggio: “L’emozione più bella…”

Mamma Nancy, che lo affianca amorevolmente, racconta qualcosa in più sull’amato figlioletto. “Da madre mi faceva male vederlo così e gli portai i pattini”, l’aneddoto della pattinatrice. “Rispetto alle cose che mi dicevano, riuscire a farle è la cosa più bella”, confida felice e soddisfatto il ragazzo.

La madre riferisce che fino a poco tempo fa, suo figlio era fidanzato: “Doveva venire con la fidanzata ma si è lasciato ed eccoci qua… è una grande emozione, la più bella”, dice mamma Nancy