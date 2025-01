10 giorni con Babbo Natale, film su Canale 5 con Fabio De Luigi e Diego Abatantuono

Giovedì 2 gennaio 2024, andrà in onda, in seconda serata su Canale 5, alle ore 23, la commedia italiana del 2020 dal titolo 10 giorni con Babbo Natale. Il film è diretto da Alessandro Genovesi, autore anche del soggetto, regista che ha collaborato in molti film con Fabio De Luigi, come in 10 giorni senza mamma e La peggior settimana della mia vita.

I protagonisti delfilm 10 giorni con Babbo Natale sono Fabio de Luigi, che dà vita al personaggio di Carlo, e Valentina Lodovini, sua moglie Giulia. Diego Abatantuono è Babbo Natale, Angelica Elli interpreta Camilla, Matteo Castellucci veste i panni di Tito, mentre Bianca Usai dà vita al personaggio di Bianca, Nana Funabiki a quello di Merlin e Niccolò Tredese interpreta Matteo.

La trama del film 10 giorni con Babbo Natale: una famiglia disfunzionale in un on the road molto particolare

10 giorni con Babbo Natale è incentrato sulla coppia formata da Carlo e Giulia Rovelli. Marito e moglie sono ai ferri corti in quanto il marito, dopo aver lasciato il lavoro, si è stancato di doversi dedicare da solo ai tre figli della coppia, Camilla, Tito e Bianca, compito che svolge ormai da due anni.

La moglie invece è una donna in carriera e, come dice il marito, “a casa non c’è mai”. Il Natale è alle porte e Carlo spera in un esito positivo del suo colloquio di lavoro in modo da poter tornare a svolgere il suo mestiere. Intanto Giulia riceve un’offerta di lavoro che risulta quasi impossibile da rifiutare, ma questo incarico prevede che sia necessario lasciare l’abitazione di Roma, nella quale vivono i Rovelli, e trasferirsi in Svezia, a Stoccolma. L’incontro decisivo per il nuovo lavoro di Giulia con la dirigenza dell’azienda che la vuole assumere è stato fissato per il giorno della vigilia di Natale.

Visto anche l’allontanamento progressivo da parte dei loro due figli (Camilla, ecologista convinta e nel pieno di una crisi adolescenziale, e Tito, che è stato attratto dai gruppi della destra neonazista), il padre Carlo decide di riportare in vita il camper con il quale insieme a Giulia avevano viaggiato negli anni della loro gioventù, trasformando in questo modo la trasferta di Giulia a Stoccolma in una gita di tutta la famiglia. Mentre stanno viaggiando verso la capitale svedese, la famiglia Rovelli, all’altezza dell’Austria, con il camper investe un uomo strano che pensa di essere Babbo Natale e lo ospita dandogli un passaggio.