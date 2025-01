Scene di vero e proprio degrado ad Abbiategrasso, cittadina della provincia di Milano, dove alcuni vandali hanno sparato dei fuochi d’artificio contro i vigili del fuoco la notte di capodanno, fra il 31 dicembre 2024 e l’1 gennaio 2025 scorsi. La notizia è riportata dai principali quotidiani online, come ad esempio il Corriere della Sera ma anche Milano Today, e gli stessi narrano di un episodio avvenuto in via Vivaldi, appunto nella città dell’hinterland milanese: durante un intervento una squadra del 115 è stata aggredita da alcuni sconosciuti, che le ha sparato addosso dei fuochi d’artificio.

L’episodio si sarebbe verificato di preciso poco prima della mezzanotte del 31 dicembre 2024, così come fatto sapere dal comando provinciale dei pompieri, quando gli stessi vigili erano intervenuti per spegnere un rogo che si era verificato in un cumulo di rifiuti in una zona dove si trova un complesso di case popolari (che magari avevano appiccato gli stessi vandali). L’intervento è stato celere visto che le fiamme minacciavano in maniera molto rischiosa l’allacciamento del gas dello stesso complesso di edifici, e se lo avessero raggiunto si sarebbero potuto verificare delle gravi conseguenze.

ABBIATEGRASSO, VIGILI DEL FUOCO COLPITI DA PETARDI: INTERVENGONO I CARABINIERI

Nel mentre che i pompieri erano al lavoro per spegnere il fuoco è scoccata la mezzanotte di conseguenza numerose persone sono scese in strada per sparare i classici botti di capodanno. Fra questi anche alcuni “simpatici” individui che invece di lanciare i botti verso una zona dove non vi fosse nessuno, hanno iniziato a sparare i fuochi verso i soccorritori in azione.

I vigili del fuoco sono stati quindi costretti a chiedere l’intervento del 112, interrompendo l’azione di spegnimento del rogo; nel giro di pochi minuti le forze dell’ordine sono quindi entrate in azione e a quel punto i vigili, scortati dai militari, hanno potuto concludere lo spegnimento del rogo. Il comando provinciale ha fatto sapere che nessuno si è fatto male, mentre il camion è rimasto danneggiato con delle ammaccature e il finestrino del lato guidatore in frantumi.

ABBIATEGRASSO, VIGILI DEL FUOCO COLPITI DA PETARDI: IL COMMENTO DI SALVINI

In seguito il fatto è stato denunciato e le autorità stanno cercando di risalire ai responsabili anche attraverso le immagini che sono state pubblicate nelle ultime ore e che sono giunte anche all’attenzione del ministro dei trasporti e delle infrastrutture, il vicepresidente del consiglio Matteo Salvini.

“Scene da guerriglia urbana ad Abbiategrasso (Milano) – ha commentato il leader del Carroccio attraverso la propria pagina Instagra, – dove un gruppo di giovani vandali ha assalito con fuochi artificiali i Vigili del Fuoco che erano intervenuti per domare le fiamme di un incendio. Inaccettabile. Galera per questi delinquenti. I Vigili del Fuoco non si toccano”. Condanna anche da Cesare Nai, sindaco di Abbiategrasso, che ha parlato di fatto di gravità inaudita, con la speranza che si possa risalire a chi ha commesso questo reato.

