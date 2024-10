Adriano Celentano e Teo Teocoli perché hanno litigato? Parla il comico: “Ecco i veri motivi”

Da giorni fa in scena un infuocato botta e risposta tra Adriano Celentano e Teo Teocoli. I due grandi amici da sempre negli anni scorsi hanno litigato e da allora non sono riusciti a chiarirsi. Adesso, durante una nuova intervista rilasciata a Un giorno da pecora, Teocoli si è sbilanciato ulteriormente rivelando una volta per tutte tutta la verità dietro al litigio con il cantante chiarendo che tutto è nato durante il programma Adrian, show evento trasmesso su Canale5 che si è rivelato un vero e proprio flop. In quell’occasione il molleggiato ha fatto una richiesta all’amico e attore che però quest’ultimo non ha accettato.

Adriano Celentano e Teo Teocoli perché hanno litigato? Il comico nel programma radiofonico ha confessato: “La causa della mia rottura con Celentano è stato proprio il programma ‘Adrian’. Dopo l’abbandono del disegnatore lui si trovò da solo e chiese a me di fare Celentano. Veramente, col trucco perfetto, la gobbetta sul naso e tutto il resto, in modo che lui, così, non sarebbe apparso. Gli dissi: ‘Prima cosa sarà difficilissimo che la gente non se ne accorga e poi mi sembra una bufala che dai alla gente. Le persone aspettano te e ad andare fuori sono io?’”. Da allora sono passati più di quattro anni, Teo ha provato più volte a chiamarlo ma Adriano non ha mai risposto.

Teo Teocoli torna a parlare della rottura con Adriano Celentano: “Non è colpa di Claudia Mori”

Nei giorni scorsi prima a Tintoria e poi ad Un giorno da pecore, Teo Teocoli aveva dato parte della colpa della rottura con Adriano Celentano alla moglie Claudia Mori: “Lei fa tutto, è la padrona, quando decide una cosa deve essere così. Non è stata tanto leggera con gli amici di Adriano, anzi ha un po’ sconvolto tutto”. Adesso però il comico nell’intervista a Un giorno da pecora ha aggiustato il tiro: “Claudia ha il suo perché in tutto questo, lei non è cattiva ma è una donna dura. Ma non è solo colpa sua” La grande amicizia tra i due artisti è congelata e sembra giunta al capolinea: si chiariranno prima o poi?