AEREO BRASILE PRECIPITATO: MORTE LE PERSONE A BORDO

Tragedia in Brasile: un aereo si è schiantato alla periferia di San Paolo nel pomeriggio di venerdì. Tutte le 62 persone a bordo sono morte, stando a quanto riferito dai funzionari locali. Sui social sono circolate alcune drammatiche immagini che mostrano la terribile caduta dell’aereo e la sua fusoliera distrutta in fiamme che finisce al suolo. «Non ci sono sopravvissuti», ha dichiarato alla CNN Ana Candida Briski, responsabile delle comunicazioni della vicina città di Valinhos, aggiungendo che non ci sono state vittime a terra.

CAOS VENEZUELA/ La resistenza di Maduro avvicina il rischio di una guerra civile

Dai dati di tracciamento del volo è emerso che l’aereo Voepass Linhas Aéreas è sceso di 17mila piedi in un solo minuto, ma al momento non è chiaro cosa abbia provocato la caduta dell’aereo. «Non ci sono ancora conferme su come si sia verificato l’incidente o sulla situazione attuale delle persone a bordo», recita un comunicato della compagnia aerea Voepass.

Papa Francesco: “Medio Oriente preoccupa, attacchi mirati non portano la pace”/ “Prego per dialogo Venezuela”

Dopo aver appreso la notizia della tragedia, il presidente del Brasile ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare la morte dei passeggeri e dell’equipaggio del volo, interrompendo il suo discorso durante un evento navale. «Vorrei che tutti si alzassero in piedi per osservare un minuto di silenzio perché un aereo è appena precipitato nella città di Vinhedo, a San Paolo, con 58 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio e sembra che siano tutti morti», ha dichiarato Lula.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE DELL’INCIDENTE

Dai video dell’incidente circolati sui social si vede la caduta dell’aereo in Brasile a spirale prima di impattare al suolo, mentre i residenti del quartiere urlavano dalla paura. C’è poi un filmato che mostra i rottami dell’aereo in fiamme al suolo. L’aereo era partito da Cascavel, nello stato brasiliano del Paranà, ed era in rotta verso Guarulhos, nello stato di San Paolo: stando ai dati di Flightradar24, ha perso il segnale poco prima delle 13:30 ora locale, poi ha perso quota per un minuto e mezzo prima di precipitare al suolo.

Argentina userà intelligenza artificiale per prevedere crimini/ Milei crea unità: dubbi su privacy e diritti

Ha viaggiato a 17mila piedi fino alle 13:21 ora locale, poi è sceso di circa 250 piedi in 10 secondi ed è salito di circa 400 piedi in circa 8 secondi, ma 8 secondi dopo ha perso poco meno di 2mila piedi, quindi in un minuto è sceso rapidamente, perdendo circa 17mila piedi in un solo minuto. L’ultima trasmissione di dati dall’aereo, un ATR 72-500 targato PS-VPB con capacità totale di 74 posti, risale alle 13:22 ora locale.

Alcuni esperti di volo alla CNN hanno fatto notare che gli ATR 72, costruiti da un consorzio europeo, hanno un passato “turbolento”: così come gli ATR 42, che sono simili ma più piccoli, sono stati coinvolti in passato in molti incidenti, almeno 15.

VIDEO CADUTA AEREO BRASILE

Brasile, un aereo di linea bimotore è precipitato poco fa a Vinhedo, nello Stato di San Paolo @ultimoranet pic.twitter.com/pAiCTjGXOx — Ultimora.net (@ultimoranet) August 9, 2024