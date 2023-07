Al MIT osservato e predetto il vuoto quantistico/ “Fondamentale per il calcolo probabilistico”

I ricercatori del MIT, il prestigioso Massachusetts Institute of Technology, sono riusciti, per la prima volta nella storia della fisica quantistica, ad osservare e predire quello chiamato in gergo “vuoto quantistico”. Infatti, in questa particolare branca della fisica, in vuoto non è visto come concretamente vuoto, ma è agitato da alcune fluttuazioni imprevedibili ed invisibili (ad occhio nudo) che danno spontaneamente vita a coppie di particelle definite virtuali. Per fare un paragone, pur sempre astratto, il vuoto quantistico può essere immaginato come la superficie del mare, che da distante appare assolutamente ferma e piatta, ma da vicino è agitata da piccoli difetti che appaiono in modo casuale.

Buco gravitazionale nell'Oceano Indiano: il mistero della Terra/ L'ipotesi: "Creato da pennacchio di magma"

L’importanza di osservare il vuoto quantistico

Insomma, il vuoto quantistico per quanto ad occhio nudo possa essere definito a tutti gli effetti vuoto, senza nessuna tipo di movimento, presenta delle importanti increspature dei segnali, con l’esito che in meccanica quantistica una qualsiasi osservazione presenta un generale rumore di fondo, come quando i microfoni gracchiano. Questo disturbo è definito “rumore quantistico” e rappresenta uno dei più importanti limiti per le ricerche, che non riescono talvolta a giungere ad alcuna conclusione per via, appunto, del rumore.

Il caldo giova alla demografia: boom di nascite 10 mesi dopo l'inizio dell'estate/ "Aumenta il desiderio..."

L’idea su cui è basata l’osservazione del vuoto quantistico da parte del MIT è proprio quella di prevedere e limitare al minimo quel rumore. Prevedendolo in termini di 0 ed 1, infatti, si può ottenere uno schema, che alla fine dell’osservazione permette di eliminare tutti gli 1 oggetto del rumore, ripulendo l’osservazione ed ottenendo risultati precisi ai calcoli, anche complessi. Inoltre, secondo i ricercatori che hanno condotto lo studio sul vuoto quantistico, questo tipo di osservazione e previsione potrebbe costituire una svolta nei calcoli probabilistici, con effetti soprattutto dal punto di vista della modellazione fisica fondamentale. Ma non solo, perché potrebbe anche aiutare a risolvere i problemi di ottimizzazione, fornendo risposte sul reale funzionamento dei meccanismi di apprendimento profondo alla base delle intelligenze artificiali.

LEGGI ANCHE:

"Il cambiamento genetico ha aiutato l'uomo a camminare"/ Ecco perchè

© RIPRODUZIONE RISERVATA