ALBO D’ORO SUPERCOPPA: CHI VINCERÀ STASERA?

L’albo d’oro Supercoppa Italiana è pronto a essere modificato questa sera: manca sempre meno a Inter Milan che assegnerà l’edizione 2025, la seconda che viene disputata con la formula della Final Four e che ha già portato all’eliminazione di Atalanta e Juventus. Dobbiamo infatti dire che dallo scorso anno la Lega Serie A ha introdotto un nuovo regolamento: oltre alle vincitrici di scudetto e Coppa Italia, a giocare la Supercoppa Italiana sono anche le due piazzate, di conseguenza le seconde in campionato e coppa, una formula che per esempio è già stata adottata in Spagna e che ha lasciato qualche strascico a livello di critica.

Inizialmente infatti, come del resto succede un po’ in tutti i Paesi, la Supercoppa Italiana riguardava le due squadre capaci di vincere i due trofei nazionali nella stagione precedente, aprendo alla finalista di Coppa Italia in caso si realizzasse una doppietta; oggi invece il desiderio di ampliare sempre più il calendario del calcio mondiale ha portato a rivedere tutto, così che l’albo d’oro della Supercoppa Italiana possa anche ospitare squadre che non hanno sollevato trofei in precedenza. Ad ogni buon conto quello che interessa fare a noi è ora valutare l’albo d’oro, e dunque andiamolo subito a scoprire.

JUVENTUS REGINA DELL’ALBO D’ORO SUPERCOPPA

Per quanto riguarda l’albo d’oro Supercoppa Italiana, questa sera a Riyadh si sfidano seconda e terza: con la vittoria del trofeo l’Inter aggancerebbe la Juventus al primo posto, i bianconeri hanno ottenuto 9 titoli di cui ben sette nel nuovo millennio – in precedenza dunque appena due – mentre per i nerazzurri il periodo d’oro è stato ancora più recente, perché la squadra di Simone Inzaghi arriva da tre vittorie consecutive e questa sera potrebbe centrare un poker mai riuscito a nessuno. Nemmeno al Milan, che ha vinto la Supercoppa Italiana in tre occasioni: i rossoneri sono stati dominanti nel finale del secolo scorso, ma per quanto riguarda la striscia si sono fermati a tre successi.

Troviamo poi i cinque trofei della Lazio, mentre Roma e Napoli sono le altre, con due vittorie a testa, ad aver festeggiato in più di una singola occasione; la Supercoppa Italiana è stata vinta anche da Sampdoria e Parma, mentre chi l’ha giocata senza riuscire a sollevarla sono Torino, Vicenza e Atalanta. La prima edizione risale al 1988, con il Milan che battè la Sampdoria; la prima all’estero nell’agosto 1993 a Washington (Milan Torino 1-0), questa sarà la dodicesima Supercoppa Italiana fuori dal nostro Paese e la quarta in Arabia Saudita, agganciata così la Cina in questa speciale classifica.