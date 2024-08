Duro botta e risposta tra Lino e Alessia dopo Temptation Island 2024: si riaccende lo scontro tra ex!

Non si arresta il botta e risposta social tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella dopo Temptation Island 2024. Nonostante la loro relazione sia giunta al capolinea alla fine del programma, i due continuano a lanciarsi accuse reciproche, alimentando quella che sembra ormai essere una guerra a distanza. Uno scontro che è ripartito nelle ultime ore, quando Lino ha pubblicato sui social un nuovo sfogo contro l’ex, tirando in ballo anche le altre fidanzate di Temptation.

“Addirittura siamo arrivati alla frutta. – ha esordito Lino – Dire alle fidanzate dei miei amici che non devono stare con me, ma a che siamo arrivati? Tutto ciò è finito, i rapporti fuori dal programma che possiamo avere noi fidanzati possono essere momenti belli e non dovrebbero condizionare tutto ciò che è stato fatto nel programma, ma quanta cattiveria? Ma a che stiamo arrivando? Ma ancora a continuare a dire che io sono una brutta persona e sono cattivo? Penso che stiate conoscendo che persona sono. Sono esausto”.

Alessia nega le accuse di Lino, lui replica e svela un retroscena su Matteo Vitali

Molti hanno allora segnalato lo sfogo social di Lino ad Alessia che non è rimasta in silenzio, e ha anzi pubblicato una chat in cui chiede alle altre fidanzate di Temptation Island 2024 se ha mai chiesto loro o ai fidanzati di non stare con Lino. In risposta, tutte hanno negato, ma Lino non ci sta e, poco dopo, risponde facendo altre allusioni.

“Non fatemi raccontare la settimana scorsa. Alessia, non accordarti con le ragazze su Whatsapp. – ha attaccato ancora Lino Giuliano – Lo sai bene, mi hai anche chiamato e mi ha chiamato anche Matteo (fidanzato di Siria, ndr) per chiedermi scusa. Non fate i fenomeni. Non iniziamo per favore, dovreste solo chiedere scusa!! Finiscila, e non fare il gioco delle tre carte, tu e loro… Ormai le comandi a bacchetta, abbiamo capito”. Che sia finita qui la guerra tra Alessia e Lino dopo Temptation Island 2024? Al momento appare difficile…

