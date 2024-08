Dopo che Alessia Pascarella è stata vista nello stesso posto di Lino Giuliano a Napoli, sui social è scoppiato il finimondo. I due sono stati paparazzati insieme nello stesso locale e i fan hanno subito pensato ad un ritorno di fiamma dopo la tragica fine a Temptation Island 2024. Alessia Pascarella ha però voluto precisare come stanno davvero le cose e lo ha fatto tramite le storie di Instagram, un po’ risentita dalla facilità con cui i fan hanno tratto subito le loro conclusioni.

Del resto, entrambi gli ex concorrenti del reality più amato dell’estate si trovavano “casualmente” in Sicilia, nello stesso locale, e dopo i commenti dei follower, Alessia ha esordito con un “Ma siete seri?” per poi continuare dicendo che se fossero tornati insieme l’avrebbe pubblicato senza alcun timore. Alessia Pascarella ha poi continuato dicendo che se avesse voluto vedere Lino Giuliano non sarebbe di certo andata fino a Catania, ma le sarebbe bastato aprire la porta di casa, dato che lui abita a pochi minuti da casa sua.

Alessia Pascarella dopo l’avvistamento con Lino: “Finitela per favore, può capitare”

“Secondo voi, se fossimo stati insieme davvero, gli avrei permesso di fare serata con donne?” continua Alessia, dicendo ai fan che se per caso si trovano nello stesso punto non significa che siano tornati insieme. L’ex fidanzata di Lino Giuliano precisa poi che se non fosse stato per TikTok, lei non avrebbe saputo niente. “Per favore, finitela con ste cretinate perché anche a Napoli potrebbe capitare di incontrarsi di nuovo”, dice Alessia Pascarella, scossa dalle continue speculazioni dei fan, per poi dare la conferma assoluta: “Non stiamo insieme”.

Allo stesso tempo, anche Lino Giuliano ha deciso di non rimanere in silenzio dopo l’ipotesi dei fan, spiegando anche lui che non c’è stato alcun ritorno di fiamma con la sua ex fidanzata Alessia Pascarella. Sui social, Lino ha spiegato di aver ricevuto tantissimi messaggi in cui gli viene chiesto se entrambi erano d’accordo per vedersi in quel di Catania, e lui ribadisce che non è affatto così: “Lei era con Tony e Jenny, io non sapevo niente”.