Alessia a rischio eliminazione ad Amici 2024

Alessia, la prima allieva ammessa ad Amici 2024 per volontà di Alessandra Celentano, è a rischio eliminazione e potrebbe lasciare la scuola qualora l’insegnante di danza classica non dovesse più gradire ila sua presenza nella scuola. Alessia, ballerina di latino, è entrata nella scuola dopo averci provato diverse volte nelle precedenti edizioni. Inaspettatamente, è entrata nella squadra di Alessandra Celentano che riconosce il suo talento nelle danze latine, le sue doti tecniche ma che è anche consapevole di quanto debba lavorare per diventare la ballerina che vuole la maestra.

Amici 2024, Maria De Filippi emozionata con Amadeus/ "Grazie per quello che hai fatto"

All’interno della scuola, però, non tutti sono d’accordo con la Celentano. Deborah Lettieri, in particolare, non riconosce in lei il grande talento che invece vede la Celentano e ha deciso di metterla alla prova dandole un compito. Proprio tale compito, eseguito da Alessia durante il pomeridiano in onda domenica 27 ottobre 2024, rischia di mettere definitivamente fine all’avventura di Alessia nella scuola.

AMICI 2024/ Anticipazioni e diretta quinta puntata 27 ottobre: Amadeus emoziona Maria De Filippi

Alessia, maglia sospesa ad Amici 2024

Deborah Lettieri ha affidato un compito ad Alessia, chiamata ad esibirsi su una staffetta di stili. Un compito che ha scatenato un duro scontro tra le insegnanti e che mette in difficoltà la ballerina non essendo preparata negli altri stili come lo è nelle danze latine. Nonostante la difficoltà, tuttavia, Alessia esegue il compito durante il pomeridiano di Amici di oggi 27 ottobre ma il risultato non è quello che si aspettava la maestra Celentano.

Nonostante abbia sempre gradito le esibizioni della propria allieva, stavolta, la Celentano boccia senza pensarci Alessia e le sospende la maglia. Alesia deve anche lasciare lo studio e non potrà partecipare al programma fino a quando l’insegnante non deciderà cosa fare. Per Alessia, dunque, il percorso nella scuola è tutto in salita: spetterà a lei fare di tutto per far cambiare idea alla propria insegnante per restare nella scuola più famosa d’Italia.

Rebecca, due di picche a Vybes ad Amici 2024?/ Lui conferma tutto nella sua canzone, reazione di Cuccarini