Alessia sbotta e smaschera Lino a Temptation Island 2024/ “Ma cosa dice? Non ha un euro”

Alessia e Lino sempre più distanti a Temptation Island 2024

Alessia e Lino continuano ad essere i protagonisti delle vicende di Temptation Island 2024 con l’atteggiamento di lui continuamente sott’accusa da parte del web, ma anche delle altre fidanzate del villaggio che stanno facendo scudo intorno ad Alessia che, dopo aver visto i nuovi video del fidanzato, durante il falò di confronto, parlando con Filippo Bisciglia, sbotta e smaschera le inesattezze che Lino starebbe raccontando. All’interno del villaggio, Lino sta trascorrendo sempre più tempo con la tentatrice Maika a cui ha anche di aprire un’attività insieme e di concedersi un giro in moto sottolineando di avere una passione per le due ruote.

Di fronte alle parole del fidanzato, Alessia non ci ha visto più e con la sua schiettezza con cui, sin dalla prima puntata di Temptation Island 2024 ha conquistato i consensi del pubblico, si è lasciata andare ad una serie di forti dichiarazioni nei confronti del fidanzato.

Alessia contro Lino: cosa ha detto a Temptation Island 2024

Dopo aver ascoltato il desiderio di Lino di avviare un’attività con la tentatrice Maika e di fare un giro in moto con lei, Alessia ha perso la pazienza durante il falò della seconda puntata di Temptation Island 2024. “Vuole spaccare con lei aprendo un ristorante? Ma cosa dice. Quello non tiene un Euro che deve aprire? […] Non è vero non ce l’ha la moto! Le moto sono la sua passione? Ma perché ha detto che ha una moto se non ce l’ha? Ragazze ma vi rendete conto di quante ne racconta? Io sono proprio senza parole“, le parole di Alessia che sta ricevendo il sostegno e il supporto delle altre fidanzate.

Sin dalla prima puntata, Lino ha cominciato a flirtare con la single Maika scatenando la dura reazione della fidanzata Alessia che, più volte, ha chiesto il falò di confronto ricevendo il rifiuto del fidanzato, intenzionato a concludere il percorso nel villaggio. Tra i due, dunque, ci saranno ulteriori colpi di scena?













