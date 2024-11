Alex Martin, attrice e produttrice televisiva statunitense, è conosciuta per le sue indubbie qualità artistiche ma anche per essere la figlia dell’amatissima Whoopi Goldberg, nata dal primo matrimonio della cantante e attrice con Alvin Martin. Nata nel 1973, Alex ha avuto il primo figlio nel 1989, ad appena 16 anni, rendendo così nonna l’attrice. Dal punto di vista professionale, Alexandrea Martin, suo nome per esteso, ha lavorato con la mamma in Sister Art 2 – Più svitata che mai. Ha inoltre ricoperto dei ruoli del film I Cavalieri Delta e come produttrice ha lavorato in Descendants, Sensitive Man e According to Alex.

Alex Martin è stata sposata con Bernard Dean, dal quale ha divorziato una prima volta per poi risposarlo il 15 ottobre 2011 a Las Vegas. In totale, come raccontato, ha sposato suo marito per ben tre volte, mentre i divorzi sono stati due. Il primo incontro con Bernard è avvenuto in piscina e l’amore tra i due è scoppiato immediatamente: i due si sono subito innamorati e da lì è cominciata la loro lunga storia fatta anche di tira e molla.

Alex Martin, il rapporto speciale con la mamma Whoopi Goldberg

Alex Martin, figlia di Whoopi Goldberg, è diventata mamma per la prima volta a soli 16 anni: la figlia, Amarah Skye, ha reso nonna l’attrice e attivista a soli 34 anni. Dopo aver sposato Bernard Dean, la coppia ha avuto Jersey e Mason, altri due figli, nati rispettivamente nel 1995 e nel 1999. La prima figlia, Amarah Skye, ha preso il cognome del padrigno dopo il matrimonio della mamma con l’uomo e la nascita dei fratelli. Dean ha lavorato come produttore cinematografico nel corso della sua carriera.

Alex Martin e sua mamma hanno un rapporto magico, un legame molto stretto: sono da sempre molto unite come raccontato proprio da Goldberg, che ha spiegato come sua figlia, la sua unica figlia, le abbia insegnato a combattere le sue battaglie.

