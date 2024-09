Giornata – a dir poco – nera per la circolazione dei treni in tutto il nostro bel paese con una pressione che si è generata su diversi punti esplodendo in una lunga serie di ritardi e disagi per i viaggiatori e i pendolari specialmente tra l’Emilia-Romagna martoriata (per la seconda volta in poco più di un anno) dal maltempo, Milano bloccata dall’ennesimo guasto che ha bloccato Frecce ed Intercity e Roma che paga il prezzo della caduta di un albero su di una linea secondaria; il tutto mentre a Firenze nel pomeriggio alcune persone sono state segnalate sui binari e hanno costretto da un blocco totale delle linee per diverse ore.

Procedendo per ordine, il disagio maggiore sulle linee dei treni è certamente quello che sta interessando l’Emilia-Romagna (e ci arriveremo a breve); ma nel frattempo anche il guasto all’altezza di Milano Porta Garibaldi – attorno alle 16 di oggi – al Frecciarossa 9743 che collega Torino e Venezia ha causato non pochi disagi e rallentamenti per tutte le linee che transitano dalla stazione milanese, così come un controllo tecnico sull’Intercity 513 da Torino a Salerno ha bloccato per alcune ore le snodo del capoluogo sabaudo.

Ma ancora, a complicare ulteriormente la percorrenza dei treni ci ha pensato – da un lato – anche lo sciopero che sta interessando il personale di SNCF tra Cuneo e Ventimiglia e – dall’altro lato – la caduta di un albero (questa volta nel Lazio) sui binari che collegano Zagarolo e Colleferro; senza dimenticare la parziale – e fortunatamente risolto nell’arco di un paio di ore – interruzione della circolazione tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo Marte a causa di persone non autorizzate sui binari.

La condizione dei treni in Emilia-Romagna: tutti gli aggiornamenti tra ritardi, disagi, interruzioni e riaperture

Tornando ai numerosi problemi che stanno interessando le linee dei treni dell’Emilia-Romagna; dopo una mattinata tragica in cui il maltempo ha continuato a destare non poche preoccupazioni, ora sembra che la situazione sia in progressivo miglioramento sia per quanto riguarda la condizioni meteo (con l’attesa addirittura di schiarite già nella giornata di domani) che la circolazione dei convogli di Trenitalia sulle linee regionali.

Attualmente – dopo una mattinata incessante di lavori – è ripresa quasi interamente la circolazione dei treni Bologna-Rimini grazie all’accertamento dello stato dei binari tra Faenza e Forlì, così come già dal primissimo pomeriggio era stata riattivata anche la linea Bologna-Prato transitante per Grizzana e Monzuno; ma (almeno nel momento in cui scriviamo) restano critici collegamenti tra Ravenna e Ferrara, Faenza e Bologna, con i tecnici di Trenitalia che ipotizzano una parziale riapertura solamente nel corso della serata.