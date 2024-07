Allerta meteo gialla su nove regioni: ecco quali sono secondo il bollettino della Protezione Civile

Non si placa ancora l’allerta meteo e per la settima volta in un solo mese il fastidioso anticiclone africano che ha portato oltre i 35 gradi l’asticella della temperatura nell’ultima settimana incontrerà sul suo percorso una perturbazione atlantica: questo significa che mentre continuerà il caldo misto ad afa – specialmente nel Sud della nostra penisola -, torneranno anche le piogge torrenziali e i temporali. Non a caso, solamente nella giornata di ieri la Protezione Civile si è nuovamente riunita per fare il punto sui possibili rischi, finendo per diramare un’altra allerta meteo che sarà – almeno per la giornata di oggi – solamente di colore giallo; associata da un rischio idraulico, temporalesco e idrogeologico di ‘ordinaria ciriticità‘.

Le regioni che domani potrebbero vedere il cielo coperto da spesse nuvole nere sono ben nove secondo la Protezione Civile, tutte distribuite quasi a macchia di leopardo tra il Nord e il Sud del paese: rispunta in cima all’elenco la Lombardia che ormai da mesi vive in un quasi costante periodo di allerta meteo; mentre Emilia e Veneto (questa volta) si salvano, con l’elenco che continua passando per Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio. A Sud, l’allerta interesserà praticamente tutto il Molise, tutta la Campania, buona parte della Puglia e l’intera Calabria.

Le previsioni meteo per la settimana: piogge e rovesci su tutta la Penisola, nel fine settimana torna il caldo

Insomma: nove regioni in allerta meteo, ma fortunatamente per ora sembra essere limitata al colore giallo, seppur non ci siano delle reali certezze per quanto riguarda il meteo delle prossime ore che potrebbe sempre peggiorare o – auspicabilmente – migliorare. Proprio a causa dell’imprevedibilità e dei costanti aggiornamenti da parte della Protezione Civile alla situazione sulla nostra penisola (come sempre facciamo) vi lasciamo anche il link del bollettino ufficiale dell’allerta meteo, facile da consultare e aggiornato con ogni possibile sviluppo.

Nel frattempo – rivolgendoci questa volta agli esperti del sito Meteo.it – vi annunciamo anche che secondo le previsioni questo meteo altalenante dovrebbe continuare per tutta questa settimana su buona parte del versante peninsulare; mentre le isole non dovrebbero essere colpite dal maltempo e delle precipitazioni grazie alla ‘protezione’ di una forte corrente di Maestrale. L’ultimo fine settimana di luglio (ma in questo caso si tratta di proiezioni e non previsioni) dovremmo superare definitivamente l’allerta meteo, con un intensificarsi delle ondate di calore e temperatura che – soprattutto al Centro, al Sud e nelle grandi città – potrebbero superare addirittura i 40 gradi della scorsa settimana.