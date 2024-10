E’ ancora allerta meteo in Italia, ancora una volta stretta nella morsa del maltempo per questa giornata odierna, sabato 26 ottobre 2024. Sul nostro Paese è purtroppo giunta la perturbazione proveniente dall’oceano atlantico, portando quindi maltempo soprattutto sulle regioni di nord ovest ma anche sulla Sardegna.

Non mancheranno quindi le piogge, con nubifragi e temporali, e che ovviamente andranno ad insistere su una situazione già particolarmente delicata tenendo conto delle continue perturbazioni che si sono verificate dai primi di settembre fino ad oggi, quasi due mesi di brutto tempo al nord con poche giornate di sole. Fortunatamente l’allerta meteo riguarda solo una parte limitata dell’Italia, visto che per la maggior parte del centro sud quella di oggi sarà una bella giornata, quindi con un cielo sereno e sgombero dalle nuvole e soprattutto con temperature gradevoli, superiori ai 20 gradi nelle massime, grazie soprattutto ai venti di scirocco.

ALLERTA METEO, IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ma vediamo nel dettaglio l’allerta meteo diramata dalla protezione civile per oggi, 26 ottobre 2024, a cominciare da quella arancione che riguarderà la Liguria, regione che nei prossimi due giorni è interessata dal voto per le elezioni regionali, ma anche Emilia Romagna, nella provincia di Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Piacenza, Parma e Bologna, così come sulla costa romagnola. Infine, allerta arancione anche per la regione Veneto, soprattutto nella zona del Po e del Basso Adige.

Sempre per la giornata di oggi la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore giallo per altri settori di Emilia Romagna e Liguria, ma anche per la Lombardia, altra regione che sarà interessata in queste ore dal maltempo, in particolare nella provincia di Varese, Pavia, il lago di Como e la zona di Milano. Alla luce di questa nuova situazione di allerta meteo, andiamo quindi a vedere quali saranno le previsioni meteo per la giornata di oggi, stando a quanto riferito da 3b Meteo.

ALLERTA METEO OGGI, ECCO LE PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Si comincia dal nord, dove ci saranno dei temporali, che aumenteranno nel corso della giornata, al nord ovest, soprattutto su Liguria, Piemonte e Lombardia, nonché in Emilia, nella zona ovest della regione, e infine sul triveneto. Nelle regioni del centro, invece, il cielo potrebbe essere coperto al mattino, soprattutto lungo la costa adriatica, ma anche sul Lazio, anche se non sono previsti dei particolari fenomeni meteo. Infine, per quanto riguarda le regioni del sud, anche in questo caso non avremo particolari precipitazioni, con sole alternato a nuvole in determinate zone.

Diversa infine la situazione in Sardegna, dove ci saranno piogge forti e temporali, anche nella zona sud, lungo la provincia di Cagliari e di Sud Sardegna. Infine, temperature stabili o stazionarie al nord, mentre al centro e al sud in aumento proprio per l’arrivo del vento di scirocco menzionato sopra. Da segnalare infine scuole chiuse anche oggi a Bologna, così come nei comuni della provincia di San Lazzaro e Casalecchio.