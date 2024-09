Amici 24: Maria De Filippi pronta a rivoluzionare il talent

Da domenica 15 settembre, Maria De Filippi tornerà in onda con la nuova edizione di Amici: durante la prima puntata, la conduttrice svelerà i nomi dei professori e, soprattutto, quelli degli allievi della nuova classe. La nuova stagione di Amici è attesissima dal pubblico, ma anche dagli addetti ai lavori per alcune novità che saranno messe in atto sin dal primo appuntamento. Secondo voci di corridoio, le prime novità riguarderebbero il corpo insegnanti con Raimondo Todaro e Anna Pettinelli che dovrebbe lasciare la cattedra ad Adriano Bettinelli e Giusy Ferreri.

Per il momento, tuttavia, si tratta di indiscrezioni non ancora confermate, ma a quanto pare, qualora siano confermate, non sarebbero le uniche perché un’altra, importante novità riguarderebbe la messa in onda del pomeridiano.

Amici 24: quando va in onda il pomeridiano

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela su X (Il vecchio Twitter, ndr), l’appuntamento pomeridiano della domenica dovrebbe cambiare orario. La puntata di Amici dovrebbe cominciare, come sempre, alle 14 ma dovrebbe terminare alle 16, quindi mezz’ora prima rispetto al solito.

Con la chiusura anticipata di Amici, dovrebbe cambiare l’orario di programmazione di Verissimo con Silvia Toffanin che partirebbe alle 16 e non alle 16.30 avendo così più tempo a disposizione per le sue interviste, Per capire, tuttavia, se le indiscrezioni si concretizzeranno, non resta che aspettare l’aggiornamento della guida tv di Mediaset.