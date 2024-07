Amore à la carte, Rai 2/ Trama e cast del film romantico con Autumn Reeser, oggi, domenica 14 luglio 2024

Amore à la carte, diretto da Ellie Kanner

Domenica 14 luglio, andrà in onda, in seconda serata su Rai 2, alle ore 22:40, il film sentimentale del 2019 dal titolo Amore à la carte. Il titolo originale del film è Love on the menu ed è una produzione Hallmark. La regia è di Ellie Kanner, molto conosciuta agli addetti ai lavori negli Stati Uniti per essere stata una direttrice di casting per le più importanti sertie TV americane, da Sex and the City a Friends.

La protagonista del film è Autumn Reeser, che abbiamo visto in tutti i film della serie Il velo nuziale. Completano il cast Kavan Smith, Trezzo Mahoro, LaTonya Williams, Jordyn Ashley Olson, Barbara Niven, Richard Ian Cox, Yvonne Chapman. Durata 90 minuti, in onda su Rai2, ore 22:50.

La trama del film Amore à la carte: una dura scelta tra carriera e sentimenti

Questa romantica commedia racconta la storia di una donna di successo dal nome Maggie Young che lavora per una società attiva da anni nella distribuzione e gestione degli ordini di surgelati, soprattutto per le imprese che operano nel campo della ristorazione.

La manager si innamora ben presto di un noto chef, Hank Daniels. L’incontro fra i due protagonisti avviene proprio per ragioni professionali ma il loro amore viene messo a dura prova sin dall’inizio della frequentazione, ovvero proprio quando il capo di Maggie decide di porre fine all’accordo commerciale, in modo da mettere in serio pericolo non solo il ristorante, ma anche il rapporto sentimentale.

A questo punto per Maggie si apre uno scenario scomodo. La donna, infatti, dovrà compiere una scelta importante che vede da un lato la carriera professionale e dall’altro l’amore verso il famoso chef.

