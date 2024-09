Tutto su Andrea, il nuovo cavaliere di Uomini e Donne

La nuova stagione di Uomini e Donne è cominciata solo lunedì 23 settembre, ma sta già regalando diversi colpi di scena al pubblico di canale 5 che aspettava da tempo il ritorno del programma di Maria De Filippi che da tempo appassiona il pubblico. Oltre ad importanti ritorni come quello di Gemma Galgani in primis che ha subito chiuso la conoscenza con Valerio, di Cristina Tenuta, Barbara De Santi, Aurora Tropea, Marcello Messina, Diego Tavani e Armando Incarnato che, nella scorsa stagione, aveva partecipato a pochissime puntate, sono diversi i nuovi cavalieri e le nuove dame del parterre del trono over, pronti a mettersi in gioco per cercare l’amore.

Tra questi c’è anche Andrea, un giovane uomo che ha immediatamente incuriosito Tina Cipollari con il suo lavoro. Andrea, infatti, lavora in gioielleria e la bionda opinionista ha chiesto immediatamente informazioni sul valore attuale dell’oro, ma chi è davvero Andrea? Andiamo a scoprire tutto.

Le parole di Andrea, il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne

“Lavoro in gioielleria, dipingo e ho aperto un agriturismo in Toscana. Ho aperto da due mesi e sono soddisfatto di questa cosa. Ho un figlio di sette anni e la mia relazione è finita da un anno. Ho voglia di trovare una persona che abbia voglia di restare perché le cose si vedono nel tempo ed oggi non c’è più la voglia di lottare. Sono una persona sincera, dinamica, amo viaggiare da solo. Odio i tradimenti e per me la donna dev’essere un valore aggiunto altrimenti preferisco stare da solo”, le parole di Andrea.

Il nuovo cavaliere, dunque, è pronto a mettersi subito in gioco per conoscere non solo già le dame presenti nel parterre, ma anche le donne che chiameranno esclusivamente per conoscerlo: riuscirà a trovare la persona giusta?