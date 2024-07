Angelina Mango: fidanzato e canzoni/ Da La Noia a Poke Melodrama: “L’amore è il motivo per cui si fa tutto”

Angelina Mango è tra le protagoniste dell’estate 2024 con il nuovo singolo “Melodrama” con cui sta promuovendo il suo primo disco di inediti dal titolo “Poke Melodrama”. Un anno da incorniciare per la figlia di Pino Mango che, dal secondo posto nel talent show Amici di Maria De Filippi, è approdata al Festival di Sanremo 2024 trionfando con “La noia”, tra i brani più ascoltati del 2024. Un successo non solo italiano quello di Angelina che tanto si è fatta valere ed apprezzare durante l’Eurovision Song Contest 2024 dove si è classificata al settimo posto portando a casa un ottimo risultato. La giovane cantautrice dalla pagine di Vanity Fair ha spiegato come è nata l’idea di intitolare il disco “Poke Melodrama”: “ci sono dentro tutte le mie anime, e insieme si mescolano. Gli ingredienti del mio poké sono la sincerità, l’energia, la cassa su cui ballare, un pizzico di rancore e un bel po’ di maturità che non pensavo di averne così tanta, e invece”.

All’interno dell’album c’è un brano molto intimo e apprezzatissimo dai fan; si tratta di Gioielli di famiglia che ha spiegato così: “Sono i valori, i valori molto profondi che mi hanno insegnato i miei genitori, come riuscire a comunicare con la musica e poter fare scelte solo e unicamente per amore. Tutto questo era la priorità a casa mia, quando ero piccola, e mi è rimasto cucito addosso”.

Non solo, nel disco di Angelina Mango dal titolo “Poke Melodrama” c’è anche un duetto con Marco Mengoni sulle note di “Uguale a me”; una collaborazione che la giovane interprete ha raccontato così: “ha una sensibilità tale che ti mette a tuo agio all’istante e allo stesso tempo ti fa tremare le gambe quando prende in mano il microfono. E io che sono come una spugna, ho vissuto ogni sensazione con tutto il mio corpo”. Il 2024 è stato l’anno della consacrazione: la vittoria al Festival di Sanremo ha sicuramente cambiato la sua vita portandola a fare scelte anche importanti. “Non mi sono mai fermata se non per andare in studio, quindi il lavoro che ho fatto su di me è stato proprio scrivere. E nel momento in cui scrivevo, ho realizzato realmente come mi sentivo. L’album è stata la mia terapia” – ha detto Angelina che ha potuto contare sempre sul supporto incondizionato del fidanzato.

Da più di 2 anni, infatti, Angelina è fidanzata con Antonio Cirigliano con cui condivide anche il palcoscenico visto che è il suo chitarrista. “L’amore è il motivo per cui si fa tutto, è il motivo per cui esistiamo e io ho imparato a conoscere anche l’amore da adulti” – ha detto la cantante che parlando della sua relazione ha rivelato che non mancano i litigi – “capita a volte di litigare solo per il gusto di farlo, solo per sfogarsi”.











