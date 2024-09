Forse non tutti sanno che l’ex moglie di Gianni Morandi, Laura Efrikian, ha origini armene, proprio come il padre Angelo Ephrikian, che è ricordato come un importante violinista, direttore d’orchestra e compositore italiano. Nato agli inizi del novecento, si appassionò fin da bambino alla musica, tanto che ebbe subito chiara l’idea di diventare musicista. Dalla sua aveva un talento fuori dal comune, coltivato con tanto studio e abnegazione. Si dedicò allo studio della musica, in particolare modo del violino, mentre frequentava gli studi classici e universitari al corso di giurisprudenza.

Angelo Ephrikian si ritagliò uno spazio importante nel mondo della musica e spinto da una grande passione, attorno agli anni cinquanta, decise di fondare un istituto che avesse come obiettivo la riscoperta e lo studio delle grandi opere di Vivaldi. In seguito si concentro sull’orchestra, lavorò principalmente sulla musica strumentale ancora fondò l’Orchestra della Scuola Veneziana, ovvero la prima orchestra italiana post conflitto mondiale.

Angelo Efrikian, carriera e incarichi di prestigio: chi era il compositore padre di Laura Efrikian

Sbirciando la biografia del padre di Laura Efrikian, spicca la direzione dell’Orchestra AIDEM di Firenze, ma anche e soprattutto la sua attività di compositore. E allora come non citare la splendida colonna sonora che anima il film “Venezia una proposta” (1970), di Giovanni Wieser-Benedetti. Dopo il grande successo viene ingaggiato come direttore dell’orchestra stabile dell’Angelicum di Milano, ruolo che ricopre solo per qualche anno.

Sua figlia Laura, nota per essere stata la moglie di Gianni Morandi, ha in qualche modo ereditato il suo estro creativo, anche se ha preso strade diverse nel corso della sua vita. Mentre l’altro figlio, Gianni, si è occupato di arrangiamenti e colonne sonore, oltre alla fotografia e al giornalismo.

