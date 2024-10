Si fa sempre più passionale e appassionante la storia d’amore tra Angelo Madonia e Sonia Bruganelli. I due fidanzati hanno deciso di uscire allo scoperto e, anche se stanno vivendo l’esperienza a Ballando con le Stelle 2024 da avversari, sono più teneri che mai l’uno nei confronti dell’altro. Non mancano infatti le effusioni in pubblico, d’altronde stanno vivendo la fase più romantica e sognante della loro relazione. Il fidanzato trentanovenne non trattiene la sua gioia d’amore e su Instagram si è esposto con una dedica che non è passata inosservata ai fan.

L’insegnante ha postato una clip tratta dalla scorsa puntata, in cui Sonia si mostra in tutto il suo splendore. Angelo ha postato un cuoricino ed una canzone dal titolo “Lose Control” di Teddy Swims, selezionando la parte che recita “perdo il controllo quando sei vicino a me”. Insomma, il romanticismo e la passione viaggiano di pari passo in questa nuova storia d’amore.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli, passione irrefrenabile. E sui social spunta la dedica

Sono tanti i messaggi di affetto ricevuti da Angelo Madonia su Instagram: i fan impazziscono per la coppia nascente e gli apprezzamenti si susseguono in gran qualità. Dall’altra parte Sonia Bruganelli non ha mancato di replicare al video postato dal fidanzato. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha condiviso nuovamente il post, aggiungendo il commento “Tu sai”.

Dunque prosegue per il meglio la storia d’amore tra la concorrente di Ballando con le Stelle 2024 e il celebre ballerino. C’è grande curiosità di vedere come proseguirà questa storia d’amore, le premesse sono senz’altro promettenti.

