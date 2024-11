Ballando con le stelle 2024, Angelo Madonia rompe il silenzio sull’esclusione: “Doccia fredda, meritavo maggior rispetto”

Dopo giorni di silenzio e un post su Instagram in cui annunciava tutto il suo dispiacere per l’espulsione improvvisa da Ballando con le stelle 2024, Angelo Madonia ha rivelato la sua verità in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe. Innanzitutto ha spiegato perché è sbottato contro Selvaggia Lucarelli durante la puntata di sabato scorso: “Sono arrivato con i miei limiti a non sopportare più certe provocazioni e a sottovalutare la situazione. Che devo fare? Lo riconosco e basta. Accetto la decisione” E subito dopo ha ammesso le sue colpe sul non essere riuscito a tenere separati la sfera privata e quella professionale: “Non sono stato bravo a gestire certe cose. Io sono un professionista della danza, non sono bravo nella comunicazione.”

Durante l’intervista Angelo Madonia ha rivelato di non essere mai stato giudicato come professionista ma solo e sempre per il suo privato e di essersi sentito attaccato: “Non è stato considerato il lavoro che ho fatto. Sono stato sempre argomento solo del mio privato, anche se in modo scherzoso. Essendo sensibile e attento a non voler mischiare gli ambiti, cercavo di tenere lontane le frecciate sulla mia vita privata e sono passato per rosicone.” Su Selvaggia Lucarelli, però, ha spezzato una lancia a suo favore: “Io le riconfermerei il contratto per 20 anni. Lei porta sapore al programma. È cintura nera di comunicazione ed io ho perso con lei.” Sulla sua espulsione Angelo Madonia ha ammesso: “È stata una doccia fredda” e poi ha aggiunto: “Non so se è un provvedimento giusto per la mia condotta, ma lo accetto da persona responsabile. Sicuramente mi dispiace. Ma è giusto che chi deve proteggere il programma lo faccia come ritiene opportuno.”

Angelo Madonia in estrema sintesi ha ammesso che lui avrebbe voluto parlare solo di ballo mentre i giurati, soprattutto Selvaggia Lucarelli, spesso e volentieri tiravano in ballo la sua relazione sentimentale con Sonia Bruganelli motivo per il quale di puntata in puntata si è irritato sempre di più fino ad esplodere, in tutto questo però ha danneggiato e messo in imbarazzo Federica Pellegrini: “Tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole’ e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi. Il tango finale di sabato scorso è andato bene ed è arrivato quasi al massimo delle votazioni.”

Ha smentito il fatto di non aver legato con la sua partner: “Per due persone nuove, di quasi quarant’anni che non si conoscono e devono trascorrere tanto tempo insieme non è semplice prendersi.” L’esperienza a Ballando con le stelle 2024 di Angelo Madonia con Federica Pellegrini si è chiusa nel peggiore dei modi e, da parte del ballerino, sicuramente c’è del rammarico e del dispiacere: “Ho quasi 40 anni e a questa età si chiude qualche cerchio. Già sentivo che sarebbe stato il mio ultimo Ballando… C’è un po’ di rammarico ma ho sempre dato il massimo, quest’anno mi sono ingarbugliato e sono andato fuori dal mio ruolo professionale, spaziando su un terreno dove sono più sensibile.”