Uno dei grandi amori di Eleonora Giorgi è stato senza dubbio il primo marito Angelo Rizzoli, l’uomo con cui la showgirl ha messo al mondo il figlio Andrea. Tra l’attrice e il celebre editore fu una grande storia d’amore, collassata dopo lo scandalo della loggia P2. “Io non ho mai avuto cotte ma solo veri fidanzati”, raccontava l’attrice tempo fa, ripercorrendo le sue relazioni del passato. “Una femmina Alfa cerca il maschio Alfa, un uomo forte. Io ho sempre avuto bisogno di un uomo vero accanto a me”.

Chiara Balistreri chi è: tutta la storia con l'ex fidanzato Gabriel Costantin/ "Quella sera voleva uccidermi"

E il primo maschio alfa che fece perdere la testa ad Eleonora, a quanto pare, fu proprio Angelo Rizzoli: i due salirono all’altare alla fine degli settanta e divorziarono nel giro di pochi anni, in seguito ai guai giudiziari che coinvolsero l’editore. Ci furono dunque periodi di grandissima tensione tra marito e moglie, con la rottura che fu inevitabile.

Furkan, chi è il fidanzato di Cristiano Malgioglo/ Il cantante: "Ecco perché me lo sono scelto giovane..."

Quando la Giorgi capì che la sua storia con Angelo Rizzoli era finita

“Lui negava e quando gli ho chiesto di cosa si trattasse, mi disse che non ne sapeva nulla, che lui non sarebbe mai stato con il compasso e i cappucci in testa’”, le parole della Giorgi in una interessante intervista rilasciata a La Confessione. Erano tempi duri per la coppia, con Angelo Rizzoli che non sembrava propenso al dialogo con la sua Eleonora, né del tutto trasparente nei suoi confronti.

“Mi sono sentita tradita nella fiducia. Mi aveva detto solo bugie. Ma non riesco nemmeno a definirlo un bugiardo: viveva in una realtà inventata alla quale finiva per credere anche lui, che poi era la cosa più pericolosa”, l’amara constatazione della celebre attrice che oggi non prova né rabbia né rancore nei confronti del suo ex marito (mancato diversi anni fa). Oltretutto oggi la celebre interprete di Nadia in Borotalco, ha tutt’altri guai a cui pensare, come la terribile malattia con cui sta combattendo ormai da oltre un anno.

Eleonora Giorgi, come sta?/ La lotta contro il tumore e gli effetti devastanti della chemio: "Spero funzioni"