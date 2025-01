ORARIO, DIRETTA VIDEO STREAMING E COLLEGAMENTO CON L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO PER LA SOLENNITÀ DI CAPODANNO 2025

Avrà una duplice valenza l’Angelus di Capodanno 2025 celebrato oggi da Papa Francesco al termine della Santa Messa in Basilica di San Pietro: oltre infatti alla recita della preghiera dedicata alla Madonna nel giorno della solennità di Maria Santissima Madre di Dio, l’Angelus del Papa riflette una volta di più il tema chiave del Giubileo 2025 inaugurato la scorsa notte di Natale. L’Anno Santo dedicato alla speranza entra oggi nel suo vivo “effettivo” con la quarta apertura della Porta Santa nelle Basiliche papali dove poter ricevere l’indulgenza plenaria dopo il pellegrinaggio: dopo San Pietro, il carcere di Rebibbia e San Giovanni in Laterano, oggi per la solennità di Capodanno la Chiesa Cattolica celebra l’apertura della Porta Santa nella Basilica di Santa Maria Maggiore, quella a cui si sente maggiormente legato e dedito Papa Francesco.

Come tutti gli appuntamenti di queste lunghe Feste solenni tra Natale, Capodanno ed Epifania, è possibile seguire anche l’Angelus di Papa Francesco di oggi 1 gennaio 2025 in diretta tv su Rai 1 e Tv2000, oltre che in video streaming live sul canale YouTube di Vatican News: con la Santa Messa in programma alle ore 10, l’Angelus di Papa Francesco seguirà le celebrazioni in Piazza e dovrebbe tenersi attorno a mezzogiorno, come sempre dalla finestra che affaccia sul Colonnato del Bernini in Vaticano. Ricordiamo nel pomeriggio il collegamento (sempre in diretta streaming) con la Basilica di Santa Maria Maggiore per l’apertura della Porta Santa, con la celebrazione officiata dal cardinale Stanislaw Rylko, Arciprete della basilica papale che contiene l’icona di Maria Salus Popoli Romani.

MARIA SANTISSIMA E LA “RISPOSTA” ALLA SPERANZA CRISTIANA NEL GIUBILEO: I TEMI DELL’ANGELUS DI OGGI 1 GENNAIO 2025

Nell’Angelus di Capodanno di 12 mesi fa Papa Francesco volse l’attenzione sullo sguardo “premuroso” che Maria Santissima Madre di Dio incarna nel donarsi completamente ai propri figli lungo la storia: la grandezza della Madonna non consiste affatto nel compiere “azioni straordinarie”, o almeno non solo in quello, ma nel custodire da madre l’intera umanità addolorata e segnata dalla presenza del male nel mondo. «È Madre non solo perché ha portato Gesù in grembo e lo ha partorito, ma perché lo mette in luce, senza occuparne il posto», ebbe a sottolineare ancora Papa Francesco nell’Angelus del 1 gennaio 2024.

I temi della Santità di Maria e della sua unicità nella Giornata Mondiale dedicata alla pace, come ogni Capodanno, ritornano nel messaggio di pace dettato dal Papa in queste solennità sante: durante l’omelia del Te Deum di fine anno, recitato ieri in Basilica di San Pietro, il Pontefice ha richiamato i valori chiave della figura di Maria non solo nella storia cristiana ma anche nell’unicità e attualità del Giubileo appena cominciato. Parlare di speranza e di fraternità può avere senso, può avere “fondamento”, solo perché la risposta all’origine è già avvenuta: e tale risposta, ravvisa Papa Francesco, la dà solo la Santa Madre di Dio «mostrandoci Gesù». La speranza di un mondo fraterno e libero è Cristo stesso, «il Figlio incarnato, mandato dal Padre perché tutti possiamo diventare ciò che siamo, cioè figli del Padre che è nei cieli, e quindi fratelli e sorelle tra di noi». La “risposta” di Maria è il filo rosso che unisce nella storia umana dall’Annunciazione fino al Giubileo 2025: sia la Santa Madre di tutti, invita ancora Papa Francesco per questo Capodanno, «ad aiutarci a camminare insieme come pellegrini di speranza sulla via della fraternità».

QUI SOTTO LA DIRETTA VIDEO DELL’ANGELUS DI CAPODANNO CON PAPA FRANCESCO