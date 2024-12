DIRETTA APERTURA TERZA PORTA SANTA PER IL GIUBILEO 2025: INFO STREAMING DALLA BASILICA DI SAN GIOVANNI IN LATERANO

Con la diretta dell’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Giovanni in Laterano a Roma la Chiesa Cattolica è come se desse il via ufficiale a livello “operativo” del Giubileo 2025 dal titolo “Peregrinantes in spem”: dopo la cerimonia in San Pietro la vigilia di Natale e l’apertura a Santo Stefano della Porta Santa “straordinaria” nel carcere di Rebibbia, la cerimonia con Santa Messa oggi in San Giovanni in Laterano viene assunto con la Bolla di Indizione del Giubileo 2025 come l’avvio ufficiale delle celebrazioni in tutti i Santuari e le Cattedrali mondiali che lungo il prossimo Anno Santo apriranno le porte a milioni di pellegrini.

Nella Basilica papale romana che la cristianità riconosce come “Madre e Capo di tutte le Chiese della Città e del Mondo”, l’Apertura della Porta Santa rappresenta – come spiega Papa Francesco nella Bolla del Giubileo – il via alle celebrazioni giubilari in tutte le Diocesi del mondo, alle porte di un Anno Santo da vivere in completa comunione con la Chiesa centrale di Roma. L’indulgenza plenaria concessa ai pellegrini, le preghiere e le testimonianze per la speranza di pace rappresentano il fulcro del Giubileo appena cominciato e con la Santa Messa “in contemporanea” mondiale oggi 29 dicembre 2024 sarà possibile per tutti iniziare i riti e gli eventi organizzati dalla Santa Chiesa per questo nuovo Anno Santo del Signore al via anche temporalmente con il Capodanno in arrivo.

Sarà possibile seguire in questa solennità della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe la diretta della Santa Messa in tv e video streaming dalla Basilica di San Giovanni in Laterano: l’occasione è fornita dalla diretta di Tv2000 e dal canale YouTube di Vatican News per la live streaming video delle celebrazioni, con tanto di apertura della Porta Santa dalle ore 10: a presiedere il tutto il neo-vicario della diocesi di Roma, cardinale Baldassarre Reina, che ha già concelebrato la Santa Messa del Giorno di Natale in Basilica dei Santi XII Apostoli (con la diretta tv sui Rai 1). Al termine della Santa Messa, il collegamento Rai torna per l’Angelus di Papa Francesco dal Vaticano.

PORTA SANTA IN SAN GIOVANNI IN LATERANO; LA SANTA MESSA IN TUTTO IL MONDO PER L’INIZIO DEL GIUBILEO

L’ingresso oggi in Basilica non prevede alcun biglietto a pagamento mentre l’organizzazione del Giubileo 2025 provvede a ricordare che la Santa Messa oggi sarà celebrata sia in Basilica di San Giovanni in Laterano ma sia dalle Diocesi di tutto il mondo come «solenne apertura dell’Anno giubilare» (dalla Bolla d’indizione del Giubileo, Spes non confundit).

La Basilica di San Giovanni in Laterano per tradizione custodisce la “cattedra” del Papa, simbolo dell’insegnamento evangelico e della testimonianza di carità e santità: direttamente da Cristo, il vescovo di Roma e padre della cristianità ha ricevuto il compito di predicare ed evangelizzare il messaggio cristiano in tutto il mondo. Con la speranza cristiana che alberga nel cuore dell’uomo al centro del Giubileo 2025, la celebrazione oggi in Basilica di San Giovanni in Laterano con l’apertura della Porta Santa è un ulteriore “segnale” di amore a Dio e da Dio. Il tutto, all’interno della festa della Sacra Famiglia che custodì e annunciò al mondo il frutto di quella speranza ultra-terrena.

Da ultimo, occorre ricordare come le prossime celebrazioni del Giubileo 2025 con l’apertura delle rimanenti Porte Sante sono previste per i giorni 1 gennaio e 5 gennaio 2025: nel primo caso sarà l’arciprete card. Stanislaw Ryłko ad aprire l’Anno Santo nella Basilica di Santa Maria Maggiore dopo la Santa Messa del mattino con Papa Francesco nella giornata della pace dedicata a Maria Santissima Madre di Dio; per l’ultima Porta Santa da aprire invece, nella Basilica di San Paolo fuori le Mura, occorrerà attenere la vigilia dell’Epifania del Signore.

DIRETTA APERTURA PORTA SANTA IN SAN GIOVANNI IN LATERANO MESSA GIUBILEO 2025 IN STREAMING VIDEO