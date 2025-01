Asia Argento e Fiore hanno condiviso il dolore della perdita di Anna Ceroli, la sorella di Asia morta nel 1994 per via di un maledetto incidente stradale. Nata dalla relazione tra la mamma di Asia, Daria Nicolodi, e lo scultore Mario Ceroli, Anna è venuta a mancare ancora molto giovane. Naturalmente Fiore è stata vicinissima a sua sorella Asia, aiutandola a superare un trauma che di fatto fece sprofondare nel dramma entrambe.

“Ero da sola a casa quando ho saputo della sua morte (di Anna Ceroli, ndr). Non sapevo come dirlo a papà e Ad Asia, non sapevo che parole usare”, ha ricordato scioccata Fiore Argento in una intervista a Verissimo. A suo malgrado, Fiore, ricoprì un ruolo chiave nella triste vicenda, cercando di rimanere lucida nel momento più straziante.

“Papà rimase di marmo fino al giorno dopo”, ha ricordato Fiore nell’intervista da Silvia Toffanin insieme ad Asia. L’attrice è conscia del fatto che se è riuscita a superare il lutto lo deve in primis a Fiore, anche se il dolore ha lasciato ferite profondissime e ricordi terribili.

“Siamo rimaste sotto shock per mesi. In quell’occasione i nostri genitori non avevano saputo proteggerci e siamo state abbandonate a noi stesse”, l’affondo amaro di Asia Argento ricordando Anna Ceroli. Non manca la commozione negli occhi di Asia, che forse preferirebbe non riaprire un argomento così delicato. Sia lei che Fiore erano estremamente legate ad Anna e la notizia dell’incidente ha inevitabilmente cambiate per sempre le loro vite.

