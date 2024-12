Chi è Anna Cherubini, la sorella di Jovanotti

Anna Cherubini è la sorella di Jovanotti. Nata a Roma nel 1969, è l’ultima di quattro fratelli. Oltre a Lorenzo, infatti, è anche la sorella di Bernardo Umberto. Il papà Mario lavorava come amministratore del palazzo di cancelleria del Vaticano, mentre la mamma, Viola Cardinali, oltre ad aver lavorato per un periodo nel negozio del marito, si è dedicata soprattutto alla famiglia. Sin da piccola, si è appassionata alla musica studiando pianoforte per poi laurearsi in Lettere e successivamente si è diplomata in Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia.

Conclusi gli studi, ha trovato la propria strada professionale nella scrittura di libri e di sceneggiature. Ha, infatti, collaborato alla sceneggiatura di serie e fiction di successo come “Elisa Rivombrosa”, “Vivere”, “Centrovetrine” e “Un medico in famiglia 8”.

La vita privata di Anna Cherubini

Della vita privata di Anna Cherubini si sa che è stata sposata con l’attore di origini australiane Marcus J Cotterell. Dal matrimonio sono nati due figli, Sara e Samuel Umberto. Nel corso della sua vita privata, Anna Cherubini ha vissuto, insieme alla propria famiglia, un grande dolore legato alla morte del fratello Umberto, scomparso in un incidente aereo a bordo di un ultraleggero precipitato a Latina, nella zona di Borgo Montello.

Della passione per il volo di Umberto, ha parlato lo stesso Lorenzo nella canzone ‘Viene sera’ citando anche l’altro fratello, Bernardo (1994): ”Viene sera, domani un altro giorno nascera’…Bernardo non ha una moto ma sa smontare e montare un motore…Claudio (Cecchetto ndr) fa il disk jockey alla radio ma da grande fara’ il produttore… Umberto guarda gli aeroplani e sa che un giorno ne guidera’ uno…”.