Anna dei mille giorni, Rete 4/ Un film storico con Richard Burton

Anna dei mille giorni andrà in onda oggi, venerdì 6 agosto, nel primo pomeriggio di Rete 4 a partire dalle ore 15.30. Si tratta di una pellicola di genere storico, drammatico e sentimentale diretta da Charles Jarrott. Il film è stato girato nel 1969 e vede come protagonisti due dei personaggi più famosi del tempo, Richard Burton nei panni di Re Enrico ottavo e Geneviève Bujold che interpreta la bella Anna Bolena. Altri interpreti del film sono Irene Papas la prima moglie di Enrico ovvero Caterina d’Aragona, Anthony Quayle nei panni del consigliere e Cardinale Wolsey, ci sono poi John Colicos che veste i panni del rivoluzionario Thomas Cromwell e poi Michael Hordern e Katharine Blake.

Anna dei mille giorni, la trama del film

L’opera Anna dei mille giorni narra dell’inizio della storia tra Enrico VIII, stanco del matrimonio fittizio con Caterina d’Aragona e Anna Bolena. La giovane nobile era appena tornata dalla Francia dove studiava ed è stata notata dal Re, che nel frattempo aveva la sorella Maria tra il novero delle sue amanti. La stessa era già fidanzata con Piercy che dovette rinunciare a lei a seguito della decisione del Re. Furiosa per la rottura, Anna odia il Re e non gli si concede, consigliata anche dalla sorella che da lui è stata presto dimenticata dopo aver avuto due figli illegittimi. Il Re così la costringe a frequentare il palazzo nominandola dama di compagnia e inizia a farle la corte, in questo periodo, lui si interesserà agli intrighi di palazzo.

Anna allora approfitta del suo potere sul Re, per minare alla supremazia di Wolsey, il consigliere, si lascerà regalare infatti un palazzo. Convinta che il Re non avrebbe ceduto ad ogni sua richiesta, gli chiede di farla diventare sua regina, così Enrico si adopera al fine di trovare un modo per ripudiare Caterina, vedova del fratello. Non avendo figli maschi teme infatti che alla sua morte ci sarà una guerra di successione, manda così Wolsey dal papa nonostante egli sia contrario. La pressione politica sul Papa non è indifferente così egli si rifiuta e manda n messo papale che, Enrico insieme al padre di Anna e allo zio tenta di convincere della colpevolezza di Caterina, per avere consumato il matrimonio con il fratello. Nessuno testimonia per il loro interesse e dunque, Anna deride Enrico per aver fallito.

L’uomo decide allora di eliminare il Cardinale e diventare esso stesso il regnante della Chiesa in Inghilterra proprio per evitare che la religione possa influire sulle sue decisioni. Anna e Enrico si innamorano e si sposano, ma il matrimonio si raffredda non appena nasce la prima figlia femmina Elisabetta. A questo punto, l’interesse del Re è già rivolto ad un ‘altra cortigiana, Jane Seymour, donna che Anna manda via immediatamente ma, è costretta a richiamare per vedere riconosciuta la successione della figlia. Al primo figlio maschio nato morto, Enrico decide di liberarsi di Anna e escogita così un piano, trovando degli uomini che testimonino che lei lo ha tradito. La donna sarà rinchiusa in una torre e lui libero di prendere moglie nuovamente. Firmerà il suo atto di morte e scapperò a sposare Jane quando lei è diretta al patibolo.



