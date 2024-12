Conosciuta per la sua bellezza e la sua simpatia, non tutti sanno che Anna Falchi è nata in Finlandia, a Tampere, nell’aprile del 1972. L’attrice e showgirl italiana, infatti, è nata da mamma finlandese, Kaarina Palomäki Sisko, e da papà italiano, Benito Falchi. All’anagrafe Anna ha il cognome della mamma ma nel mondo dello spettacolo, in Italia, ha scelto di farsi conoscere con il cognome del papà, nonostante questo avesse abbandonato lei e il fratello Sauro quando erano entrambi molto piccoli. Dopo aver passato l’infanzia in Finlandia, la famiglia di Anna Falchi si trasferì in Italia quando lei aveva 6 anni: vissero prima in provincia di Reggio-Emilia, poi a Pesaro.

I primi concorsi di bellezza, per Anna arrivarono a sedici anni. Nel 1989 l’attrice ha preso parte a Miss Italia vincendo il titolo di Miss Cinema e cominciando a lavorare per le prime pubblicità, facendo da testimonial ad aziende importanti come ad esempio Lancetti e Gattinoni. Nei suoi primi anni di carriera, Anna Falchi ha lavorato tra l’Italia, Parigi e New York. Nel 1993 arrivò anche il cinema con “Nel continente nero” di Marco Risi e a seguire una serie di commedie e film di successo.

Anna Falchi: “Il mio momento migliore? Le prime soddisfazioni”

Anna Falchi ha avuto una carriera straordinaria fatta di film, programmi di successo, direzioni artistiche e molto altro. Il tutto, però, è cominciato con Miss Italia, concorso al quale si è iscritta per volere della mamma: “Fu lei a dirmelo, ci teneva tanto. Maurizio Costanzo mi diede la fascia di Miss Cinema e mi disse di provare ad entrare in questo mondo” ha raccontato a “La volta buona”. Parlando invece degli anni migliori, per la Falchi non ci sono dubbi: “Le prime soddisfazioni, i primi guadagni”. E per lei, cresciuta senza un papà, la soddisfazione è stata davvero enorme.