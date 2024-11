Ballando con le stelle 2024, Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti: scatta il bacio

Nella puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2024 Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti si sono sbilanciati sul loro rapporto, si stanno conoscendo ed hanno descritto il loro rapporto di “complicità e amore platonico”. I due ragazzi formano quella che sicuramente è la coppia più simpatica di questa edizione del e show condotto da Milly Carlucci. Nel dettaglio, Anna Lou Castoldi ha rivelato: “Quando mi affeziono a qualcuno ho bisogno di avere la rassicurazione che non si stufi di me, e chiedo sempre: ‘tu mi vuoi bene?’” e infatti poi la vediamo tormentare il povero Nikita con questa domanda, a cui lui risponde invariabilmente “sì”.

E subito dopo Anna Lou Castoldi sul suo maestro Nikita Pedrotti ha aggiunto: “Voi lo vedete tutto pulito, carino e pettinato, ma si è fatto una serata intera sotto cassa mentre suonavo la techno ballando scatenato”. Il ballerino invece sulla sua partner nel ballo ha confessato: “Lei la vedete così, tatuata, rasata, ma poi ha il portafogli con le principesse e dorme con i peluche” e subito dopo ha aggiunto un qualcosa che non va tra loro: “Una cosa che non va è la tua mentalità sul vincere, perché io da sportivo voglio arrivare in alto”. I due sulla pista da ballo di Ballando 2024 hanno portato una Samba durante la quale è scatta il bacio tra Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti.

La Samba di Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti a Ballando con le stelle 2024 non ha convinto del tutto la giuria che per la prima volta l’ha stroncata senza mezzi termini. Fabio Canino ha ammesso: “Mi è piaciuto meno, la vostra disinvoltura l’ho vista come menefreghismo. I passi c’erano ma la parte libera mi ha dato questa sensazione.” Ed anche Selvaggia Lucarelli l’ha trovato non all’altezza delle altre puntate: “La prima volta in cui ti ho visto in difficoltà. Sembrava che ripassassi la coreografia mentre ballavi. In più, sembrava faticassi a star dietro a Nikita. Era a tempo ma sembrava tu non lo fossi. C’era intesa e c’era tutto. Trovo che le ultime due vostre esibizioni siano in forte calo e questo mi stupisce. Che in dirittura finale abbiate questo calo mi preoccupa un po’, sono sincera. Molto impacciato”. E dello stesso parere si sono dimostrati anche Guillermo Mariotto, Carolin Smith e Ivan Zazzaroni, la giovane poco prima aveva emozionato tutti ricordando la nonna Daria Nicolodi.