Si chiama Anna Sole Dalmonte la giovane vincitrice dell’edizione 2024 dello Zecchino d’Oro, il concorso che vede talentuosi bambini “sfidarsi” una gara canora. Arrivato alla sua 67esima edizione, il talent dei piccoli ha visto trionfare la bimba di Voltana di Lugo, in provincia di Ravenna. La piccola, di nove anni, ha partecipato con il brano “Diventare un albero” con il testo scritto a più mani da Nicola Marotta, Rebecca Pecoriello e Luca Argentero. Le musiche della canzone vincente sono state scritte da Pecoriello e Marotta con la collaborazione di Stefano Francioni. Ma chi è la piccola Anna Sole, che ha trionfato allo Zecchino d’Oro?

La piccola Anna Sole è nata l’8 marzo del 2015 e si descrive come una bambina solare e simpatica oltre che molto socievole, come ha avuto modo di far vedere all’Antoniano. La piccola vive con la mamma Elisa e il papà Tomasz, e non ha né fratelli né sorelle. Parlando del suo carattere, la bimba ha raccontato di avere come pregio il fatto di fare le cose con molto entusiasmo, oltre che quello di essere molto gentile con gli altri. I difetti della piccola Anna Sole, invece, sono che è “un po’ testarda e disordinata”. E chi, alla sua età, non lo era?

Zecchino d’Oro 2024, Anna Sole Dalmonte: dalla musica ai sogni “da grande”

La piccola Anna Sole Dalmonte è una grande appassionata di musica: ha cominciato a soli quattro anni a suonare violino, per poi cominciare anche a cantare. “Per me la musica è un insieme di emozioni” ha rivelato la vincitrice all’Antoniano. La sua cantante preferita, invece, è Annalisa, tanto da aver partecipato anche a un suo concerto a Bologna. Per quanto riguarda invece la scelta di prendere parte alle selezioni dello Zecchino d’Oro, la decisione è arrivata perché guardava sempre il programma con la nonna, volata in cielo. Anna Sole ha dunque voluto realizzare il suo sogno, ma anche quello della sua cara nonnina. Sui sogni da grande, invece, la bimba ha raccontato di voler fare l’antropologa: la sua materia preferita, infatti, è la storia.