Annalisa rompe il silenzio dopo le ultime indiscrezioni sul suo presunto rifiuto alla proposta di Carlo Conti di prendere parte a Sanremo 2025. Ma cosa è successo? Per mesi, il suo nome è stato tra i più quotati per affiancare Carlo alla conduzione della kermesse musicale. Per questo, quando il conduttore ha ufficializzato il cast dei suoi co-conduttori e co-conduttrici, in molti sono rimasti sorpresi nel non sentire il nome della cantante. Secondo quanto riportato da Carlo Faricciotti su Novella 2000, sarebbe stata proprio la popstar a declinare l’invito di Conti, e il motivo, a quanto pare, non sarebbe dei più diplomatici.

“Annalisa pare abbia detto ‘Non ci salgo con quelli’ quando ha scoperto con chi doveva condividere il palco”, ha scritto il giornalista. Sebbene non sia stato specificato quale dei personaggi scelti dal direttore artistico avrebbe spinto la cantante a prendere una decisione così drastica, quest’indiscrezione è bastata a scatenare un’ondata di speculazioni. Sui social, infatti, è partita una vera e propria caccia alle streghe, con utenti impegnati a cercare di capire chi, tra i nomi annunciati, non fosse gradito all’ex allieva di Amici.

Annalisa rompe il silenzio sul suo presunto rifiuto a Sanremo 2025: cos’ha detto

Vedendo il suo nome al centro di numerose bugie e alcuni colleghi coinvolti nella vicenda, Annalisa ha scelto di non restare in silenzio e fare chiarezza una volta per tutte. “Chi mi conosce non ha mai avuto dubbi, ma ho pensato di comunicarlo apertamente solo per rispetto dei colleghi e professionisti chiamati in causa, altrimenti ci avrei riso su dal divano di casa! Pare pare pare… Pare che non è vero! Abbracci”, ha scritto la cantante su X, mostrando un lato di sé poco conosciuto, dato che di solito evita di smentire gossip e indiscrezioni.

Il post dell’ex allieva di Amici ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando una valanga di commenti da parte dei suoi fan, che le hanno mostrato tutto il loro supporto. Nel frattempo, però, la popstar sarà comunque protagonista a Sanremo 2025, anche se non come co-conduttrice accanto a Carlo Conti. La cantante salirà sul palco dell’Ariston per duettare con Giorgia, una delle Big in gara, sulle note di Skyfall di Adele, brano iconico tratto dalla colonna sonora dell’omonimo film di 007 con Daniel Craig.