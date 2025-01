Annalisa è una delle cantanti che più tratta meglio i suoi fan. Non sono mai girate storie che la ritraevano infastidite o fredda, come è successo ad altre cantanti molto meno blasonate, e la sua fanbase la ama sopra ogni altra cosa e la segue fin dagli esordi ad Amici di Maria De Filippi dove ha cantato una versione di ‘Una zebra a pois’ che è nel ricordo di tutti. Per questo l’indiscrezione lanciata dal giornalista Carlo Faricciotti sul nuovo numero di Novella 2000 a proposito del suo rifiuto di salire sul palco come co-conduttrice di Sanremo 2025 lascia interdetti. Ma cosa ha scritto di preciso?

“Annalisa pare abbia detto ‘Non ci salgo con quelli’ quando ha scoperto con chi doveva condividere il palco”: questo è quello che riportato il giornalista su Novella 2000. Si invita a prendere tutto questo con le pinze proprio perché negli anni si è dimostrata sempre un’artista educata e rispettosa verso il prossimo.

Annalisa sarà comunque a Sanremo 2025 in duetto con Giorgia

Quando i fan hanno letto l’indiscrezione di Annalisa apparsa sul nuovo numero del settimanale Novella 2000 avranno senza dubbio strabuzzato gli occhi, conoscendo la loro beniamina. Al momento la diretta interessata non ha ancora rotto il silenzio. I fan lo hanno fatto per lei dicendo che non crederebbero a una cosa simile se neanche la sentissero con le loro orecchie.

Intanto, però, Annalisa a Sanremo 2025 ci sarà comunque: non nei panni di co-conduttrice al fianco di Carlo Conti bensì nei panni di cantante in duetto con la Big in gara Giorgia. Porteranno un brano difficilissimo ovvero Skyfall di Adele, che fa parte della colonna sonora dell’omonimo film della saga di 007 con protagonista l’attore Daniel Craig. C’è chi ha i brividi al solo pensiero e chi, come il papà di Giorgia che a La volta buona ha scherzato col dire che non l’ha scelto solo per una questione di streaming. Il pubblico, comunque, non vede l’ora di rivedere Annalisa a Sanremo

