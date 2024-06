Anne-Marie e Louis, chi sono i genitori di Brigitte Bardot/ Educazione, regole ferree e un conflitto costante

La storia di un artista, qualsiasi sia il settore, spesso si intreccia con i percorsi giovanili tra infanzia e adolescenza e in maniera consistente col rapporto con i genitori: Brigitte Bardot ha sentito fin dal fiore degli anni la voglia di seguire le proprie ambizioni, passioni, sia intime che professionali, arrivando molto spesso al contrasto diretto con sua madre Anne-Marie Mucel così come con suo padre Louis Bardot.

Entrambi i genitori di Brigitte Bardot erano personalità molto severe; provenienti da famiglie della borghesia francese e dunque attenti in maniera poderosa alla crescita ed educazione della figlia. Gli studi erano la priorità, così come la rigida osservanza delle regole appartenenti al buon costume. Nella sua autobiografia, Brigitte Bardot ha descritto in maniera meticolosa i contrasti che spesso ha avuto in particolare con suo padre Louis, talvolta anche violento nell’imporre le sue volontà e regole ferree.

Brigitte Bardot e il rapporto con i genitori: una ‘prigione’ educativa per la futura diva del cinema

Non sono mancati i contrasti anche con la madre Anne-Marie Mucel; Brigitte Bardot ha vissuto con sofferenza una sorta di confronto costante con la sorella Marie-Jeanne; più attenta di lei nell’osservare le regole e i dettami dei genitori e per questo spesso fonte di paragone e scontro. La madre di Brigitte Bardot ha però avuto un ruolo cruciale anche nel suo percorso di crescita artistica; da lei a appreso le basi della moda, i segreti che si celano dietro la passione del cinema. Non a caso, tali ambiti appartenevano anche alle passioni di Anne-Marie Mucel, madre di Brigitte Bardot.

Con il padre, Louis, sono stati decisamente minori i punti di contatto; in particolare sono stati gli amori giovanili ad aver posto le basi di un rapporto particolarmente conflittuale con il genitore. Già a 15 anni, quando Brigitte Bardot venne piacevolmente investita dall’amore per il regista Roger Vadim, il padre dell’attrice – ma in realtà entrambi i genitori – le intimarono di interrompere quel rapporto data la minore età. Una circostanza che portò Brigitte Bardot a tentare addirittura il suicidio.











