Anne-Marie “Toty” Mucel, chi è la madre di Brigitte Bardot/ Perché Preferiva la seconda sorella Marie-Jeanne

Anne-Marie “Toty” Mucel è la madre di Brigitte Bardot, celebre personaggio a cui si ispira la serie televisiva “Bardot” che andrà in onda da lunedì 17 giugno su canale 5. Anne-Marie è nata nel 1912 ed è morta nel 1978, ha vissuto la sua vita a Parigi al fianco del marito Louis “Pilou” Bardot, un industriale, e insieme a lui ha avuto due figlie: Brigitte e Marie-Jeanne.

Chi è Henri-Georges Clouzot, regista di “La Vérité"/ La relazione ‘segreta’ di Brigitte Bardot sul set

La madre di Brigitte Bardot, era un’appassionata di arte, moda e danza e apparteneva all’alta borghesia parigina, sia per questo che per il periodo storico in cui viveva e gli insegnamenti che lei stessa aveva ricevuto dai suoi avi, è sempre stata molto posata, elegante e severa, soprattutto nei confronti di Brigitte. Anne-Marie, secondo la showgirl, a lei avrebbe sempre preferito la sorella minore Marie-Jeanne, che ha sempre seguito i suoi insegnamenti alla lettera, al contrario, lei sin da piccola aveva mostrato ai familiari un carattere estroverso, spigliato e non consono al bon ton dell’alta società parigina. Nonostante il rapporto con la madre non fosse idilliaco, è grazie a lei e alle sue conoscenze che ha potuto iniziare il suo percorso nel mondo della moda e del cinema.

Sacha Distel, flirt con Brigitte Bardot/ Il successo in Italia con "La quadriglia" e nel mondo come cantante

Brigitte Bardot: il rapporto controverso con la madre Anne-Marie “Toty” Mucel e il tentato suicidio

Tra Brigitte Bardot e la madre Anne-Marie c’era un rapporto di amore e odio, nonostante ciò, la madre voleva il meglio per lei e per la reputazione della famiglia, così a soli 7 anni la iscrisse al prestigioso Conservatorio di Parigi e anche ad un corso di danza classica, che per Brigitte rappresentò la “salvezza” dal triste e severo ambiente familiare.

Anne-Marie in quanto donna dell’alta società, conosceva molti personaggi importanti, tra questi anche Hélène Lazareff, direttrice della rivista Elle, che dopo aver conosciuto Brigitte decise di ingaggiarla per dei servizi fotografici di moda per adolescenti e in seguito, grazie a quei servizi, Brigitte verrà poi scoperta dal regista Marc Allégret e darà inizio alla sua grande carriera di successo. Si può dire che in qualche modo Anne-Marie abbia contribuito alla formazione e alla carriera della figlia, in realtà però, Brigitte non ha mai provato gratitudine nei suoi confronti, era ferita dal fatto che la madre non dimostrasse di volerle bene e nella sua biografia ha anche rivelato di aver tentato il suicidio a soli 16 anni, perché per scappare dalla sua famiglia, voleva sposare un uomo, ma loro tentarono di impedirglielo.

Louis "Pilou" Bardot, padre di Brigitte Bardot/ L’ha punita con 20 frustate e poi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA