A Beautiful i colpi di scena non mancano mai e riescono sempre a stupire tutti coloro che seguono e amano la nota soap opera americana, le anticipazioni relative all’episodio di venerdì 15 novembre faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, oltre che su Canale 5 le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Hope e Thomas insieme a Ridge, Brooke e altri componenti della Forrester Creation si trovano a Roma per l’importante evento e Liam che in un primo momento si era rifiutato di accompagnarla ha cambiato idea e vuole raggiungere la moglie.

Per fare una sorpresa a Hope il marito ha cercato di trovare un biglietto aereo che lo facesse arrivare in Italia in tempo per poter assistere all’anteprima della Forrester. Il suo unico obiettivo però non è quello di sostenere la moglie, infatti vuole anche accertarsi che Thomas non provi a riavvicinarsi a lei. Spencer non ha trovato un aereo di linea, il padre però lo accompagnerà con il suo jet privato a Roma. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di venerdì 15 novembre Brooke e la figlia saranno felici di assecondare l’idea di Ridge, quella di sfilare insieme con le creazioni della Logan, anche la stampa apprezzerà molto.

Beautiful, anticipazioni 15 novembre 2024: Hope e Brooke protagoniste a Roma, Liam in viaggio

Con il loro servizio fotografico madre-figlia Hope e Brooke si renderanno protagoniste a Roma, nel frattempo Paris, Erik, R.J. e Zende seguiranno l’evento da Los Angeles mentre sono in contatto con Carter. Nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 15 novembre 2024, Liam sarà sul jet privato del padre, Bill dopo averlo accompagnato si recherà sul suo yacht, lo Stella Maris.

Le anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam continuerà a sperare di arrivare in tempo per sosterene la moglie e restare al suo fianco durante l’evento. Hope non è a conoscenza del fatto che il marito la sta raggiungendo a Roma, non appena lo vedrà apprezzerà la sorpresa o avrebbe preferito rimanere ancora un po’ da sola con Forrester? Gli spoiler trapelati sul web non rivelano al momento altri dettagli, non ci resta che attendere per scoprire tutto quello che accadrà.

