Anticipazioni Beautiful, puntata 20 luglio 2024/ Hope cede e riaccoglie Thomas in squadra

Anticipazioni Beautiful, 20 luglio 2024: Thomas torna alla “Hope for the future”

Si avvicina il weekend e, con esso, prosegue l’appuntamento quotidiano con le puntate di Beautiful in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5; cosa rivelano le anticipazioni di domani, sabato 20 luglio 2024, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Hope è sempre più incerta sul possibile reintegro di Thomas alla “Hope for the future”: da un lato è allettata dall’ipotesi pur di salvare la sua linea dalla chiusura, dall’altro il consiglio di Liam di tenere il Forrester lontano dalla loro vita, dopo tutto quello che è accaduto, la spinge a non accettare.

Anticipazioni Beautiful, puntata 19 luglio 2024/ Hope, dietrofront su Thomas? Possibile colpo di scena!

Alla fine, trovandosi negli uffici della Forrester, decide pur con grande sofferenza di reinserire Thomas nel team della sua azienda; alla fine la Logan ha preso la sua decisione, per la grande felicità sia di Taylor che di Steffy, ma anche e soprattutto del piccolo Douglas che potrà così rivedere nuovamente i genitori lavorare insieme e in armonia. Ma come la prenderà invece Liam, ormai convinto di aver spinto la sua amata a non accettare la proposta e a tenere il suo ex fuori dalla loro vita?

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 luglio 2024/ Hope vorrebbe reinserire Thomas in azienda, ma Liam...

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam non ha nascosto i suoi timori legati ad un possibile ritorno di Thomas alla “Hope for the future”: lo Spencer ritiene infatti deleterio per Hope tornare a lavorare con il suo ex, dopo tutti i problemi che ha creato in passato alla loro vita e che hanno coinvolto tutta la loro famiglia.

La Logan è ad un bivio: da un lato Steffy spinge affinché il fratello possa tornare a lavorare per la linea, considerati anche i progressi fatti e per i quali ora non rappresenterebbe più un pericolo per nessuno, dall’altro è tentata dall’accettare il consiglio di Liam. Intanto lo stesso Spencer, pranzando insieme a Wyatt presso “Il Giardino” gli racconta del piano di Hope per salvare l’azienda e si è detto ormai sicuro di averla convinta a non reintegrare il giovane stilista…

Anticipazioni Beautiful, puntata 17 luglio 2024/ Thomas verso il ritorno alla "Hope for the Future"?

© RIPRODUZIONE RISERVATA