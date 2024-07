Anticipazioni Beautiful, 25 luglio 2024: Liam e Wyatt preoccupati per Bill

Domani pomeriggio, giovedì 25 luglio 2024, tornano in onda le trame di Beautiful con un nuovo appuntamento su Canale 5; scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni della nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity. In molti sono ormai convinti che il ritorno di Thomas alla “Hope for the future” si rivelerà fondamentale per il benessere della linea di moda; ad esserne sicura, e ad aver caldeggiato sin dall’inizio l’ipotesi di un suo reintegro in azienda, è anche la sorella Steffy che crede fortemente che il contributo del fratello sarà un trionfo per tutti.

Nel frattempo, proseguendo con le anticipazioni della nuova puntata di Beautiful, Liam e Wyatt continuano ad interrogarsi sul comportamento di Bill: perché continua a coprire Sheila e com’è possibile che si sia innamorato di lei? I due fratelli non riescono proprio a capacitarsene e continuano a richiedere un confronto con il padre il quale, nel mentre, continua ad interrogare Sheila e a rivolgerle domande sul suo passato: lo Spencer è convinto che la diabolica rossa stia mentendo?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

In attesa della nuova puntata di Beautiful, scopriamo quanto accaduto nei precedenti appuntamenti andati in onda come sempre su Canale 5; Thomas è tornato a lavorare come capo stilista alla “Hope for the future” e ha promesso al figlio Douglas di essere cambiato, di essere migliorato e di non voler più commettere gli errori del passato. Il Forrester è grato a Hope per la decisione di reinserirlo nell’azienda e garantisce che non creerà più problemi.

Anche la sorella Steffy si dice contenta di questo suo ritorno a lavoro, tuttavia teme che Hope possa nutrire un’attrazione nei confronti di Thomas; parlandone con Finn, la donna ammette che la decisione della Logan di reintegrarlo nella linea di moda possa essere proprio dovuta a questo…