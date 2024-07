Anticipazioni Beautiful, puntata del 3 luglio 2024/ Sheila fa preoccupare Bill: cosa nasconde?

Anticipazioni Beautiful, 3 luglio 2024: Deacon geloso di Brooke e Hollis

Le vicende dei Forrester, dei Logan, degli Spencer e di tutti gli altri protagonisti della longeva soap statunitense continuano ad andare in onda dal lunedì alla domenica a partire dalle 13.40 circa. E dalle anticipazioni sulle nuove puntate di Beautiful si scopre che ci saranno dei risvolti inaspettati. Spazio avrà Brooke e la sua situazione sentimentale. La donna dopo aver attirato le attenzioni di Hollis accetterà il suo invito a cena.

Tuttavia, Hollis per conquistare Brooke dovrà superare un ostacolo: la gelosia di Deacon. Quest’ultimo è ancora innamorato della Logan ed il giovane cameriere dovrà chiedergli il permesso per frequentarla. E non è tutto, dalle anticipazioni sulla puntata del 3 luglio 2024 di Beautiful si scopre anche che cosa succederà tra Bill e Sheila. Quest’ultima appare sempre più preoccupata per la sua situazione con il figlio Finn, Bill cercherà di aiutarla a fare pace con il figlio ma non sa che Finn non ha nessuna intenzione di perdonare le malefatte della madre.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Per quanto riguarda, invece, cos’è successo nelle precedenti puntate di Beautiful, al centro delle trame c’è la complessa vicenda piccolo Douglas. Il piccolo ha spiazzato tutti dichiarando di voler vivere con la zia Steffy e non con Thomas o Hope. E mentre la Logan è rimasta profondamente colpita e addolorata per la decisione del piccolo, fino al punto da arrivare a chiedersi se sia stata una pessima madre, Thomas è convinto di poter sfruttare la parentela per riavere il piccolo.

Steffy, in realtà, è molto legata al nipotino e lei e Finn hanno deciso di assumere l’incarico con grande responsabilità facendo tutto quello che il giudice ha chiesto loro di fare. Tale situazione, però, ha creato non pochi scontri tra i fratelli. L’appuntamento con le nuove puntate di Beautiful è dal lunedì alla domenica a partire dalle 13.40 circa su Canale5.

