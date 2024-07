Anticipazioni Beautiful, puntate 1 e 2 luglio 2024/ Appuntamento a sorpresa per Brooke e Hollis

Anticipazioni Beautiful, 1 e 2 luglio 2024: Brooke accetta l’invito di Hollis

Oggi e domani pomeriggio, lunedì 1 e martedì 2 luglio 2024, vanno in onda due nuove puntate di Beautiful su Canale 5; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, ampio spazio verrà dedicato alle nuove vicende sentimentali di Brooke. La donna ha attirato le attenzioni di Hollis durante il pranzo con Taylor a “Il Giardino”, al punto che il giovane e affascinante cameriere, dopo averle portato da mangiare, decide con grande sorpresa di invitarla a cena.

La Logan decide così di accettare, spiazzando sia Hope sia Taylor per la sua inaspettata scelta: la coppia si presenta così all’appuntamento con Hollis che, tuttavia, deve superare la gelosia di Deacon al punto da chiedergli il permesso di frequentare Brooke. Nel frattempo Sheila è preda di diversi pensieri e preoccupazioni; la donna vorrebbe essere felice ma, senza suo figlio e suo nipote al suo fianco, è per lei impossibile. Bill cerca di darle un importante supporto e insiste per scoprire i motivi di questa sofferenza.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, cos’è successo nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda nei pomeriggi di Canale 5? A tenere banco è la situazione familiare legata a Douglas e alla volontà di Thomas di recuperare i rapporti con lui; lo stilista vorrebbe fargli visita tutte le volte che desidera, ma ad impedirglielo è la sorella Steffy, diventata tutore legale del bambino. La donna si trova in una posizione da mediatrice tra Thomas e Hope e, dopo aver ricevuto la visita a sorpresa del fratello, l’ha cacciato di casa spiegandogli che potrà vedere il figlio, ma solo con il suo permesso.

Il Forrester si sente tradito da Steffy e non sarà semplice la posizione di Taylor, che dovrà mediare in tutti i modi tra le posizioni dei due figli; Thomas, nel frattempo, trova conforto e supporto in Paris.











