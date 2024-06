Anticipazioni Beautiful, puntate 14 e 15 giugno 2024/ Thomas e Hope preoccupati per la scelta di Douglas

Beautiful, anticipazioni puntate 14 e 15 giugno 2024: la scelta di Douglas

Oggi e domani pomeriggio, venerdì 14 e sabat0 15 giugno 2024, vanno in onda due nuove puntate di Beautiful nel pomeriggio di Canale5. Stando alle anticipazioni della puntata di venerdì 14 giugno, Hope e Liam vengono sorpresi dalla decisione di Thomas di consegnare loro alcuni documenti inerenti alla custodia del figlio: la sua intenzione, infatti, è quella di proporre alla coppia di far scegliere a Douglas, in tribunale, con chi andare a vivere tra lui e loro. Davanti al giudice si ritroveranno sia la coppia che il Forrester, il quale chiede alla sorella Steffy di testimoniare per lui.

Come rivelano invece le anticipazioni di Beautiful di sabato 15 giugno 2024, Hope e Thomas coltivano la speranza che Douglas possa scegliere loro e, per questo, gli rivolgono un appello importante; il bambino però, a sorpresa, decide di andare a vivere con la zia Steffy scatenando la delusione di Thomas e la disperazione di Hope. Intanto Sheila decide di andare a fare visita a Deacon, mentre Finn e Li sono alle prese con un’importante scelta per il bene di Douglas.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale5, Brooke e Taylor si sono riavvicinate nell’ultimo periodo e la Logan è stata al fianco della sua ex rivale durante un periodo di forte crisi. Ora, però, entrambe si chiedono cosa potrebbe accadere alla loro ritrovata armonia qualora Ridge si facesse nuovamente vivo e decidesse di riconquistare una di loro due: quale decisione potrebbe prendere il Forrester?

Nel frattempo, Thomas ha richiesto a Hope e Liam di far scegliere a Douglas, in tribunale e di fronte ad un giudice, con chi andare a vivere: per questo lo stilista ha consegnato alla coppia alcuni documenti inerenti alla questione legale, chiedendo che sia suo figlio a decidere se trasferirsi dal padre e riallacciare i rapporti con lui o se andare insieme a Hope e Liam.

