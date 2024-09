Anticipazioni Beautiful, 18-19 settembre 2024: la richiesta di Ridge a R.J.

Nuovi appuntamenti con Beautiful nelle giornate di oggi e domani, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre 2024; secondo le anticipazioni di queste due nuove puntate, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Ridge vorrebbe che R.J. entrasse nell’azienda della loro famiglia, vedendo in lui un potenziale talento, e crede che possa rappresentare una spinta importante al loro marchio; il figlio è tuttavia piuttosto restio all’idea di lavorare in famiglia e preferirebbe proseguire la sua carriera da influencer viaggiando in giro per il mondo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 settembre 2024/ Sheila riceve una visita a sorpresa in carcere

Per convincerlo a rimanere a Los Angeles, però, il padre gli chiede di dimostrare le sue abilità stilistiche impegnandosi a disegnare un modello; il ragazzo è però titubante e si oppone alla richiesta del padre, che non frena il suo entusiasmo all’ipotesi di ingaggiare il figlio nel mondo della moda. E. nel tentativo di opporsi alle sue insistenti richieste, R.J. decide di disegnare una caricatura di Ridge che scatena le risate in famiglia.

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 settembre 2024/ Carter teme il ritorno di fiamma tra Bill e Katie

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Sheila in prigione riceve la visita a sorpresa di Jack, il padre di Finn; sebbene l’uomo covi profondo risentimento nei suoi confronti, rea di aver distrutto il matrimonio con Li e di aver causato un’importante frattura nel suo rapporto con il figlio, la diabolica donna vede in lui un potenziale alleato. Sheila tenta infatti di portarlo dalla sua parte, ricordandogli non solo il loro trascorso sentimentale ma facendo leva anche sulla solitudine che ha travolto la vita dell’uomo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 12 settembre 2024/ Bill vuole riconquistare Katie, ma lei...

Nel frattempo Bill ha ricevuto un rifiuto da Katie, in seguito alla richiesta di tornare insieme a lui; i figli Liam e Wyatt chiedono così informazioni sull’incontro tra i due, con il padre che spiega loro di essere stato rifiutato dalla donna ma che crede si tratti comunque di una situazione temporanea. Non sembra al momento turbato dal suo “no” ed è sicuro che riuscirà a riconquistarla.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful vanno come sempre in onda tutti i giorni della settimana, dal lunedì alla domenica, nei pomeriggi di Canale 5 alle ore 13.45 circa; inoltre, per il pubblico è disponibile la modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.