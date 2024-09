Anticipazioni Beautiful, 14 settembre 2024: Sheila ritrova Jack, padre di Finn

Nuovo appuntamento con Beautiful nella giornata di domani, sabato 14 settembre 2024, come sempre nel pomeriggio di Canale 5; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Sheila riceve in prigione la visita di una persona appartenente al passato. Si tratta di Jack, padre di Finn: l’uomo è tuttavia carico di risentimento nei confronti della donna che, ai tempi, distrusse il suo matrimonio con Li e anche il suo rapporto con il figlio.

Sheila, infatti, in passato rivelò le reali origini di Finn, ovvero che non è stato adottato ma è nato dalla relazione clandestina con Jack; rivelazione che distrusse anche il rapporto tra l’avvocato e suo figlio, il quale si allontanò dal padre. La diabolica donna in carcere cercherà di trovare proprio nel suo ex un valido alleato, nella speranza di portarlo dalla sua parte; in particolare, ricorderà a Jack non solo il loro clandestino passato sentimentale ma anche lo stato di solitudine in cui l’uomo attualmente versa, dopo l’allontanamento di Finn da lui e il matrimonio con Li andato in frantumi.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, si registra la grande preoccupazione di Carter per il riavvicinamento tra Katie e Bill; nonostante abbia da poco iniziato una relazione con la Logan, l’avvocato teme che la donna possa essersi nuovamente invaghita del suo ex che sta tentando in tutti i modi di riconquistarla.

La situazione per lui rischia di farsi più complicata del previsto ed è assillato da innumerevoli dubbi e preoccupazioni; per questo Carter decide di confidarsi con Brooke. La Logan però cerca di rasserenarlo e di rassicurarlo sul fatto che la sorella è davvero innamorata di lui; per l’avvocato arrivano anche parole di stima, per aver riportato la serenità nella vita di Katie e aver avuto su di lei un effetto benefico.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Beautiful è l’appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5 e va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle 13.45; per chi fosse impossibilitato a seguire la puntata in tv, è disponibile in alternativa la visione in modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.