Anticipazioni Beautiful, 20 e 21 agosto 2024: Brooke e Ridge insieme a cena

Tornano in onda le avventure di Beautiful anche nei pomeriggi di oggi e domani, martedì 20 e mercoledì 21 agosto 2024; come rivelano le anticipazioni di queste due nuove puntate, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Liam è furioso per l’avvicinamento sempre più evidente tra Thomas e Hope, tornati a lavorare a stretto contatto alla “Hope for the future”. Lo Spencer è furioso e, dopo aver cacciato il Forrester dalla stanza, rimprovera alla moglie l’eccessivo stress che sta affrontando proprio da quando il suo ex è tornato a collaborare con lei, e anch’egli abbandona la stanza.

Rimasta da sola, Hope si immagina di baciare Thomas: non solo teme che possa esserci un ritorno di fiamma, ma è preoccupata anche di essere attratta da uomini poco raccomandabili proprio come spesso capitato a mamma Brooke. Nel frattempo, Brooke ha organizzato a casa sua una cena con Ridge, Liam e Hope: la figlia tuttavia decide di rinunciare all’invito per trascorrere la serata con Liam e dimostrargli che lo ama ancora e che il loro matrimonio è più vivo che mai. Brooke e Ridge rimangono così da soli a cena e, nel corso della serata, ritrovano l’intesa di un tempo ricordando nostalgici i momenti vissuti insieme e ammettendo di sentire la mancanza reciproca.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful, Brooke e Taylor sono rimaste sensibilmente scosse dal ritorno di Ridge nelle loro vite; entrambe sono consapevoli di essere ancora legate all’uomo, ma allo stesso tempo non vogliono rovinare quanto di buono costruito e preferiscono preservare la loro amicizia. Ridge ha rivelato di essere sparito poiché coinvolto nel piano per incastrare Sheila la quale, dopo essere guarita, verrà consegnata alla giustizia e finirà in carcere.

Nel frattempo Liam è sempre più geloso per la vicinanza tra Hope e Thomas a lavoro; lo Spencer teme che lo stilista possa nutrire nuovamente un interesse nei confronto di sua moglie e, nonostante Wyatt abbia tentato di rassicurarlo, il ragazzo non si dà pace.

