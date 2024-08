Cosa ci svelano le Anticipazioni di Beautiful per la puntata di sabato 17 agosto 2024? Su Canale 5 torna la famiglia Forrester, con le sue incredibili avventure e numerosi colpi di scena. Tra qualche mese vedremo anche lo straordinario Cristiano Malgioglio recitare in Beautiful, ma questa è un’altra storia. Passiamo subito alle anticipazioni, in onda alle ore 13.50. Si inizia subito con un confronto tra Brooke e Taylor, entrambe preoccupate del fatto che Ridge sia tornato.

Le due sono ormai amiche, ma vogliono capire cosa fare e come rapportarsi a lui, anche se Ridge ha spiegato di essersene andato solo per colpa di Sheila e per il tentativo di salvare la famiglia. Allo stesso tempo, però, lo stilista spiegherà tutta la verità a Finn e Steffy, raccontando di Bill e di cosa succederà adesso che Sheila Carter è guarita e sta per essere messa finalmente in galera. Passando a Liam, invece, è furioso perché vede Thomas passare sempre più tempo con Hope, dato che i due sono in affari. Diventa geloso e non sopporta l’idea che Thomas possa tornare ad avere un interesse per sua moglie. Wyatt lo rassicura, ma non servirà a nulla.

Anticipazioni di Beautiful 17 agosto 2024: Brooke e Taylor danno priorità alla loro amicizia

Le Anticipazioni di Beautiful prevedono un bel colpo di scena, soprattutto dopo che Sheila è finita in ospedale e una volta di messa verrà messa dietro le sbarre. Ridge e Bill hanno raccontato a tutti cos’è successo, e vengono visti come degli eroi che hanno salvato la famiglia dalla nemica numero uno che ha sempre minacciato l’incolumità di tutti. Brooke e Taylor, però, non erano di certo pronte al ritorno di Ridge ed entrambe pensavano si fosse allontanato a causa loro.

Le due amiche non vogliono rovinare il loro rapporto, ora che è pacifico, e quindi, cercano di discutere per capire come rapportarsi con Ridge, dato che entrambe provano forti sentimenti per lui. Decideranno quindi di non fare nessun passo avanti con lo stilista, facendo un patto. Intanto, Le Anticipazioni di Beautiful rivelano che Liam si sente minacciato da Thomas, il figlio di Ridge. Quest’ultimo, è sempre più vicino a Hope e sembra si stia innamorando di nuovo.

