Anticipazioni Beautiful, replica del 2 gennaio 2025: Ridge ancora diviso tra Brooke e Taylor

Anche nella puntata di domani, giovedì 2 gennaio 2025, andrà in onda una replica di Beautiful e dalle anticipazioni si scopre che al centro delle trame continuerà ad esserci l’eterno triangolo composto da Ridge Forrester, Brooke Logan e Taylor Hayes. Andando con ordine, Ridge ha scoperto la Logan in compagnia di Bill ed ha iniziato a chiederle spiegazioni. Dopo essersi giustificata e difesa dalle accuse, Brooke prometterà al marito di non tradirlo più e di non fargli più pensare di essere in grado di farlo. Non accadranno più situazioni come quelle avvenute con Deacon.

Perché Un posto al sole non va in onda oggi? Anticipazioni 1 gennaio 2025/ Mariella scopre la 'sorpresa' di..

Tuttavia, Ridge questa volta comincerà a non credere più alle parole della moglie ed il motivo è presto detto: l’incontro avvenuto con Taylor, poco prima. Dalle anticipazioni Beautiful si scopre che continuerà il triangolo Ridge, Taylor, Brooke con la psicologa che metterà in guardia l’ex marito sulla Logan, sostenendo che quest’ultima è sempre la stessa e che non cambierà mai e Forrester crederà alle sue parole e sarà sempre più vicino all’ex moglie. Ci sarà un ritorno di fiamma tra Ridge e Taylor? E soprattutto come reagirà Brooke?

Anticipazioni My Home My Destinity 2 gennaio 2025/ Meto con la pistola minaccia Zeynep e Mujgan

Beautiful, replica del 2 gennaio 2024: Thomas diviso tra Douglas e Hope

E poi ancora dalle anticipazioni Beautiful del 2 gennaio 2025 si scopre che Thomas sarà sinceramente convinto di voler ricostruire il suo rapporto con Douglas e di non voler mai più perdere suo figlio. Per il giovane Forrester è arrivato il momento di riprendere la custodia definitiva del piccolo e di non dividerlo più, senza poterlo vedere costantemente, con Hope (che nel frattempo si sta separando da Liam). Questa sua decisione sta però creando dei grandi guai nella sua famiglia. Il giovane stilista ha compreso benissimo che la sua scelta sta portando sua madre e Brooke di nuovo l’una contro l’altra ma sta soprattutto ferendo Hope. Il giovane designer confesserà di non voler far soffrire la sua ex ma di non vedere altre grandi alternative. Non rinuncerà a suo figlio, non ora! Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle ore 13.45.