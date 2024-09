Neslihan Atagül (Nihan di Endless Love) a Verissimo svela: “Sono incinta di un maschietto”

Ospite del salotto di Silvia Toffanin, Verissimo, Neslihan Atagul, nota soprattutto per il ruolo di Nihan in Endless Love ha annunciato di essere incinta ed ha rivelato come la sta vivendo: “La gravidanza grazie al cielo sta andando benissimo…è una bellissima esperienza. Personalmente la sto vivendo con serenità e sono molto emozionata. Dovrebbe nascere nel mese di marzo. Sono molto emozionata perché questa notizia è stata una vera sorpresa per noi, per me è stato meraviglioso ma anche per mio marito Kadir”

Lino Giuliano squalificato dal Grande Fratello 2024? Spoiler di Silvia Toffanin/ "Lunedì sapremo la decisione

E durante l’intervista Naslihan Atagul incinta di un bambino ha svelato anche il sesso del bambino: è un maschietto. L’attrice di Nihan di Endless Love dopo aver confessato di essere al settimo cielo ha aggiunto che tipo di madre sarà: “L’idea di dar vita ad un’altra vita è una cosa che mi emoziona. Il nome non l’abbiamo ancora scelto. A mio figlio voglio trasmettere l’onestà e che sia una persona legata alla proprie radici familiari e alle tradizioni. Mi auguro di essere un buon esempio per lui.”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi pronti a matrimonio? "È lei la donna che sposerò"/ Rivelazione a Verissimo

Anticipazioni Endless Love, l’attrice Neslihan Atagul non si sbilancia: “Io so come finirà tra Nihan e Kemal”

Come di consueto durante l’intervista a Verissimo, gli attori rilasciano delle dichiarazioni e delle rivelazioni sulle loro soap e fiction ed anche l’attrice Neslihan Atagul ha fornito delle piccole anticipazioni su Endless Love senza sbilanciarsi molto. Nelle prossime puntate, infatti, Kemal sarà sempre più convinto che Ozan sia stato ucciso e non si sia suicidato. Inizierà ad indagare per scoprire la verità e verrà in possesso di una registrazione molto compromettente. Che cosa si sentirà nella registrazione audio? un audio in cui il giovane è in preda alla rabbia nei confronti di qualcuno. Kemal farà ascoltare l’audio a Nihan ed entrambi saranno convinti che Ozan sia stato ucciso: da chi e perché?