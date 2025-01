Si fanno sempre più interessanti le vicende di Endless Love, l’amatissima dizi turca che continua a conquiastare un notevole successo in termini di ascolti. Su Canale 5 tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 14.10, il sabato invece va in onda alle 14.45 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan. Ormai non manca molto al finale di stagione e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti della soap.

Intanto i telespettatori si preparano ad assistere al grande e tanto atteso evento, il matrimonio tra Kemal e Nihan. Per anni sono stati costretti a restare lontani a causa dei ricatti di Emir, ma dopo aver ottenuto il divorzio la Sezin è finalmente tornata libera. Kozcuoğlu non riesce ad accettare che la sua amata sposi un altro uomo e sta facendo di tutto per ostacolare le nozze. Le anticipazioni di Endless Love fanno sapere che mentre la pittrice si prepara per il matrimonio Kemal insieme a Zehir e Ayhan farà sorvegliare il luogo delle nozze perché teme un attacco da parte del suo nemico.

Endless Love, anticipaziini 15 gennaio 2025: gli uomini di Ayhan impediscono l’attacco di Emir, il suo piano però è un altro

Ci saranno molti colpi di scena nei prossimi episodi di Endless Love, le anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani su Canale 5 fanno sapere che gli uomini di Emir, guidati da Mehmet, verranno avvistati nel luogo in cui Kemal e Nihan si sposeranno. Gli uomini di Ayhan però li bloccheranno subito e li porteranno in un magazzino.

Dopo aver impedito un attacco da parte degli uomini di Kozcuoğlu Ayhan e Zehir appariranno sollevati, però non possono certo immaginare che in realtà il diabolico piano di Emir è un altro. Cosa ha intenzione di fare? Stando alle anticipazioni di Endless Love lo spietato imprenditore accecato dalla rabbia e dalla gelosia vuole rapire Soydere e portarlo in un ospedale abbandonato. Lì potrà ucciderlo in una camera iperbarica, con la depressurizzazione e la mancanza di ossigeno.

